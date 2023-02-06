"Реал" ожидает, что Беллингем отправится в Премьер-Лигу
"Реал" считает Премьер-Лигу наиболее вероятным направлением для полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
В последние недели и месяцы ходят противоречивые слухи насчет фаворита в борьбе за Беллингема, однако медиа сходятся во мнении, что этот сезон станет последним для Джуда в Дортмунде.
Главной угрозой к возвращению Беллингема на родину выглядит "Реал". Как утверждает The Athletic, испанский гранд несколько месяцев изучал возможность приобретения Джуда, которого главный тренер Карло Анчелотти отчаянно хочет видеть в своей команде.
Однако сейчас "Реал" смирился с тем, что не сможет перебить предложения больших английских клубов вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". В Мадриде уверены, что и сам Беллингем предпочтет Премьер-Лигу.
06.02.2023 22:00
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