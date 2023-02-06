Уолкер уверен, что проблема "Сити" не в Холанде

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, нападающий Эрлинг Холанд не является проблемой для его команды.

После поражения "Сити" от "Тоттенхэма" со счетом 1:0 накануне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что "горожане" по своему стилю не подходят Холанду и без Эрлинга играют лучше.



Уолкер с этим согласиться не может, спеша напомнить, сколько голов уже забил 22-летний норвежец в этом сезоне.



"Думаю, адаптация — это процесс, требующий времени. Каждому это предстоит, когда переходишь в "Манчестер Сити". Я здесь уже шесть лет, и в этой команде сложно освоиться, потому что наш тренер так требователен".



"Мы играем в уникальном стиле, но, послушайте, Эрлинг великолепен. Никто не говорит ничего против Эрлинга, когда он забивает голы. А теперь, когда мы не побеждаем, а он не забивает, каждый вдруг заговорил: "А не в этом ли проблема? Не играют ли они лучше без Эрлинга?"



"Я постоянно это слышу, но он забил уже 25 голов в этом сезоне. Он великолепный игрок. Этот состав будет у нас до окончания сезона, и мы будем сражаться, как и всегда", — цитирует Уолкера The Independent.