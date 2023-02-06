Уолкер уверен, что проблема "Сити" не в Холанде
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, нападающий Эрлинг Холанд не является проблемой для его команды.
После поражения "Сити" от "Тоттенхэма" со счетом 1:0 накануне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что "горожане" по своему стилю не подходят Холанду и без Эрлинга играют лучше.
Уолкер с этим согласиться не может, спеша напомнить, сколько голов уже забил 22-летний норвежец в этом сезоне.
"Думаю, адаптация — это процесс, требующий времени. Каждому это предстоит, когда переходишь в "Манчестер Сити". Я здесь уже шесть лет, и в этой команде сложно освоиться, потому что наш тренер так требователен".
"Мы играем в уникальном стиле, но, послушайте, Эрлинг великолепен. Никто не говорит ничего против Эрлинга, когда он забивает голы. А теперь, когда мы не побеждаем, а он не забивает, каждый вдруг заговорил: "А не в этом ли проблема? Не играют ли они лучше без Эрлинга?"
"Я постоянно это слышу, но он забил уже 25 голов в этом сезоне. Он великолепный игрок. Этот состав будет у нас до окончания сезона, и мы будем сражаться, как и всегда", — цитирует Уолкера The Independent.
06.02.2023 21:00
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Да команда стареет. Её ресурс слабеет и это не избежно. Как ранее и постил что вскором придётся потратится похоже как Челси.
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Странно, даже у Сити какие то непонятные проблемы.
Где здоровая конкуренция, почему фавориту АПЛ не оказывается здоровая конкуренция, почему у команд- соперников возникают постоянные проблемы? Где соперничество аля 90е, где была здоровая гонка команд...
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КОРОЛЬ!!!
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