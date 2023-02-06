Уолкер уверен, что проблема "Сити" не в Холанде

Кайл Уолкер и Эрлинг Холанд Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, нападающий Эрлинг Холанд не является проблемой для его команды.

После поражения "Сити" от "Тоттенхэма" со счетом 1:0 накануне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что "горожане" по своему стилю не подходят Холанду и без Эрлинга играют лучше.

Уолкер с этим согласиться не может, спеша напомнить, сколько голов уже забил 22-летний норвежец в этом сезоне.

"Думаю, адаптация — это процесс, требующий времени. Каждому это предстоит, когда переходишь в "Манчестер Сити". Я здесь уже шесть лет, и в этой команде сложно освоиться, потому что наш тренер так требователен".

"Мы играем в уникальном стиле, но, послушайте, Эрлинг великолепен. Никто не говорит ничего против Эрлинга, когда он забивает голы. А теперь, когда мы не побеждаем, а он не забивает, каждый вдруг заговорил: "А не в этом ли проблема? Не играют ли они лучше без Эрлинга?"

"Я постоянно это слышу, но он забил уже 25 голов в этом сезоне. Он великолепный игрок. Этот состав будет у нас до окончания сезона, и мы будем сражаться, как и всегда", — цитирует Уолкера The Independent.


Метки Манчестер Сити, Уолкер, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 21:00

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  1. chelsiukpro 06.02.2023 21:48 # chelsiukpro
    Да команда стареет. Её ресурс слабеет и это не избежно. Как ранее и постил что вскором придётся потратится похоже как Челси.

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  2. closer 06.02.2023 21:12 # closer
    Странно, даже у Сити какие то непонятные проблемы.
    Где здоровая конкуренция, почему фавориту АПЛ не оказывается здоровая конкуренция, почему у команд- соперников возникают постоянные проблемы? Где соперничество аля 90е, где была здоровая гонка команд...

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  3. true-manc 06.02.2023 21:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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