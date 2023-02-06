Обамеянг может уехать в Калифорнию
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в клубе МЛС "Лос-Анджелес".
В последнее время главный тренер "Челси" Грэм Поттер не жалует Обамеянга, однако Пьер-Эмерик не мог уйти в другой европейский клуб в январе, потому что в этом сезоне уже заигран не только за "синих", но также за "Барселону".
Однако один вариант у Обамеяенга, зарабатывающего 250,000 фунтов в неделю все же имеется. Как сообщает Relevo, глаз на 33-летнего габонца, исключенного из заявки "Челси" на Лигу Чемпионов, положил чемпион МЛС "Лос-Анджелес".
После ухода Гарета Бэйла в "Лос-Анджелесе" образовался один слот для игрока, который не попадает под лимит зарплат североамериканской лиги, и это место как раз может занять Обамеянг.
06.02.2023 20:00
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норм, пусть приезжает
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Пора Абама пора! Бэлли накупил игроков то тебе и места нету.
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20 лямов на стол, сучки аааааа
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