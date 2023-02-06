Обамеянг может уехать в Калифорнию

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в клубе МЛС "Лос-Анджелес".

В последнее время главный тренер "Челси" Грэм Поттер не жалует Обамеянга, однако Пьер-Эмерик не мог уйти в другой европейский клуб в январе, потому что в этом сезоне уже заигран не только за "синих", но также за "Барселону".



Однако один вариант у Обамеяенга, зарабатывающего 250,000 фунтов в неделю все же имеется. Как сообщает Relevo, глаз на 33-летнего габонца, исключенного из заявки "Челси" на Лигу Чемпионов, положил чемпион МЛС "Лос-Анджелес".



После ухода Гарета Бэйла в "Лос-Анджелесе" образовался один слот для игрока, который не попадает под лимит зарплат североамериканской лиги, и это место как раз может занять Обамеянг.