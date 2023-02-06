Обамеянг может уехать в Калифорнию

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в клубе МЛС "Лос-Анджелес".

В последнее время главный тренер "Челси" Грэм Поттер не жалует Обамеянга, однако Пьер-Эмерик не мог уйти в другой европейский клуб в январе, потому что в этом сезоне уже заигран не только за "синих", но также за "Барселону".

Однако один вариант у Обамеяенга, зарабатывающего 250,000 фунтов в неделю все же имеется. Как сообщает Relevo, глаз на 33-летнего габонца, исключенного из заявки "Челси" на Лигу Чемпионов, положил чемпион МЛС "Лос-Анджелес".

После ухода Гарета Бэйла в "Лос-Анджелесе" образовался один слот для игрока, который не попадает под лимит зарплат североамериканской лиги, и это место как раз может занять Обамеянг.


Метки Лос-Анджелес, МЛС, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 20:00

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  1. hammersmith 06.02.2023 20:32 # hammersmith
    норм, пусть приезжает

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  2. chelsiukpro 06.02.2023 20:30 # chelsiukpro
    Пора Абама пора! Бэлли накупил игроков то тебе и места нету.

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  3. thegodfather 06.02.2023 20:02 # thegodfather
    20 лямов на стол, сучки аааааа

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