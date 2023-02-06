"Лидс" уволил Джесси Марша

"Лидс" объявил об увольнении своего главного тренера Джесси Марша, который провел на своем посту меньше года.

Марш, до этого поработавший в Европе с "РБ Лейпциг" и "Ред Булл", возглавил "Лидс" в конце февраля 2022.



Приняв команду из рук Марсело Бьелсы на 16-м месте, 49-летний американец решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге в прошлом сезоне.



За два трансферных окна при Марше "Лидс" потратил свыше 140 миллионов фунтов на трансферы, но по-прежнему сражается за выживание в Премьер-Лиге, сейчас находясь над зоной вылета лишь по разнице мячей.



"Лидс" не знает побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду — с 5 ноября. Эта неудачная серия и угроза вылета заставили клуб с "Элланд Роуд" отказаться от услуг Джесси и его помощников.



Всего при Марше "Лидс" провел 32 матча в Премьер-Лиге, выиграв лишь 25% из них.



Поиски нового рулевого уже начались, а ранними фаворитами букмекеров на вакантный пост в "Лидсе" являются Карлос Корберан из "Вест Бромвича" и бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.