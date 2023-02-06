Гвардиола: "Поездка в Лондон — это так утомительно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что неважная игра его команды против "Тоттенхэма" связана с тем, что поездка в Лондон вновь получилась чересчур утомительной.

"Сити" проиграл все пять своих матчей на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" с учетом всех соревнований, включая поражение 1:0 в рамках Премьер-Лиги накануне.



"Горожане" были беззубы в атаке и уязвимы в обороне, и у Гвардиолы есть теория насчет столь невыразительной игры.



"Мы являемся привлекательной командой. Мы всегда стараемся ходить вперед и радовать своих фанатов. Иногда это не работает, но я не могу особо пожаловаться. Мы четыре раза выиграли Премьер-Лигу в течение пяти лет, и мы не можем особо пожаловаться на то, что мы делали и как мы это делали".



"Мы постараемся продолжать играть в свой футбол и улучшать вещи, которые помогут нам в будущем. Теперь мы возвращаемся в Манчестер. Поездка в Лондон — это как поездка куда-нибудь в Северную Европу. Эта поездка заняла у нас 4 часа 20 минут. Четыре с половиной часа, чтобы добраться до отеля. Мне жаль, но поездка в Лондон — это так утомительно. Нам нужно вернуться в Манчестер и подготовиться к матчу против "Астон Виллы", — цитирует Гвардиолу Goal.