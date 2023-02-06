"Сити" удивлен обвинениями в нарушениях правил ФФП
"Манчестер Сити" выразил удивление по поводу выдвинутых Премьер-Лигой обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей.
Ранее в понедельник Премьер-Лига обвинила "Сити" в более чем 100 нарушениях правил ФФП в сезонах с 2009/10 по 2017/18.
В ответном заявлении "Сити" говорится, что клуб "удивлен" предъявлением обвинений, но в то же время "приветствует" рассмотрение этого дела независимой комиссией. "Горожане" обещают оказать полное содействие и надеются, что процесс будет "независимым".
"Мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда", — заключает "Сити".
Как отмечает The Times, на сей раз "Сити" не сможет оспорить решение, которое будет принято комиссией, в Спортивном арбитражном суде, отменившим двухлетнее отстранение "горожан" от еврокубков в 2020.
06.02.2023 17:00
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сослать в ЧШип и лишить титулов за эти годы - самое правильное решение
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Лучше бы пиларов с ландана проверили
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Полторашка станет полом сука
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По-моему все нормальные люди с сердцем в груди должны быть удивлены такой дискриминации, которой подвергается наш клуб. Игроков сажают в тюрьмы под левыми предлогами, вечное предвзятое судейство против нас, лига помогает всяким выскочкам вроде ливерпуля и арсенала ради создания искусственной конкуренции, еще и ети постоянные бессовестные нападки финансовые, хотя нас давно уже оправдали по всем пунктам и мы чисты перед законом... ето ужасно
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Все удивлены! Неужели не всех купили?!
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