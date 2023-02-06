"Сити" удивлен обвинениями в нарушениях правил ФФП

"Манчестер Сити" выразил удивление по поводу выдвинутых Премьер-Лигой обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей.

Ранее в понедельник Премьер-Лига обвинила "Сити" в более чем 100 нарушениях правил ФФП в сезонах с 2009/10 по 2017/18.



В ответном заявлении "Сити" говорится, что клуб "удивлен" предъявлением обвинений, но в то же время "приветствует" рассмотрение этого дела независимой комиссией. "Горожане" обещают оказать полное содействие и надеются, что процесс будет "независимым".



"Мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда", — заключает "Сити".



Как отмечает The Times, на сей раз "Сити" не сможет оспорить решение, которое будет принято комиссией, в Спортивном арбитражном суде, отменившим двухлетнее отстранение "горожан" от еврокубков в 2020.