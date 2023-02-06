"Сити" удивлен обвинениями в нарушениях правил ФФП

Манчестер Сити "Манчестер Сити" выразил удивление по поводу выдвинутых Премьер-Лигой обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей.

Ранее в понедельник Премьер-Лига обвинила "Сити" в более чем 100 нарушениях правил ФФП в сезонах с 2009/10 по 2017/18.

В ответном заявлении "Сити" говорится, что клуб "удивлен" предъявлением обвинений, но в то же время "приветствует" рассмотрение этого дела независимой комиссией. "Горожане" обещают оказать полное содействие и надеются, что процесс будет "независимым".

"Мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда", — заключает "Сити".

Как отмечает The Times, на сей раз "Сити" не сможет оспорить решение, которое будет принято комиссией, в Спортивном арбитражном суде, отменившим двухлетнее отстранение "горожан" от еврокубков в 2020.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, финансы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 06.02.2023 17:42 # vals1702
    сослать в ЧШип и лишить титулов за эти годы - самое правильное решение

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  2. quavo 06.02.2023 17:24 # quavo
    Лучше бы пиларов с ландана проверили

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  3. chr1s8rown 06.02.2023 17:22 # chr1s8rown
    Полторашка станет полом сука

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  4. true-manc 06.02.2023 17:14 # true-manc
    По-моему все нормальные люди с сердцем в груди должны быть удивлены такой дискриминации, которой подвергается наш клуб. Игроков сажают в тюрьмы под левыми предлогами, вечное предвзятое судейство против нас, лига помогает всяким выскочкам вроде ливерпуля и арсенала ради создания искусственной конкуренции, еще и ети постоянные бессовестные нападки финансовые, хотя нас давно уже оправдали по всем пунктам и мы чисты перед законом... ето ужасно

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  5. ivan-tns 06.02.2023 17:12 # ivan-tns
    Все удивлены! Неужели не всех купили?!

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