Де Хеа уверен, что Забитцер поможет МЮ справиться с потерей Каземиро
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа уверен, что полузащитник Марсель Забитцер поможет его команде справиться с дисквалификацией Каземиро.
Схлопотав прямую карточку против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд, теперь Каземиро будет дисквалифицирован на три ближайших матча Премьер-Лиги.
Проблема усугубляется тем, что с травмой лодыжки на три месяца недавно выбыл Кристиан Эриксен, однако Де Хеа уверен, что в столь сложное время "Юнайтед" сможет положиться на своего австрийского новичка, прибывшего из "Баварии" на правах аренды.
"Несомненно, это будет тяжело. Мы и так потеряли Кристиана, а теперь Каземиро. Это большие игроки для нас. Но у нас большой состав, у нас есть готовые играть игроки, и каждый по-настоящему сосредоточен".
"Сыграв 15-20 минут, Забитцер уже показал себя. Он был очень хорош, совершил несколько хороших отборов, и он хорошо обращается с мячом", — цитирует Де Хеа Daily Mail.
06.02.2023 16:00
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Каземиро и Эриксен системообразующие игроки МЮ в этом сезоне. Не удивлюсь, если в ближайшие пару месяцев команда выпадет из четверки. При таких раскладах попадание в ЛЧ будет большой удачей и задачей максимум.
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