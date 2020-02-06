Де Хеа уверен, что Забитцер поможет МЮ справиться с потерей Каземиро

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа уверен, что полузащитник Марсель Забитцер поможет его команде справиться с дисквалификацией Каземиро.

Схлопотав прямую карточку против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд, теперь Каземиро будет дисквалифицирован на три ближайших матча Премьер-Лиги.



Проблема усугубляется тем, что с травмой лодыжки на три месяца недавно выбыл Кристиан Эриксен, однако Де Хеа уверен, что в столь сложное время "Юнайтед" сможет положиться на своего австрийского новичка, прибывшего из "Баварии" на правах аренды.



"Несомненно, это будет тяжело. Мы и так потеряли Кристиана, а теперь Каземиро. Это большие игроки для нас. Но у нас большой состав, у нас есть готовые играть игроки, и каждый по-настоящему сосредоточен".



"Сыграв 15-20 минут, Забитцер уже показал себя. Он был очень хорош, совершил несколько хороших отборов, и он хорошо обращается с мячом", — цитирует Де Хеа Daily Mail.