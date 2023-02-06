Премьер-Лига обвинила "Сити" в нарушении правил ФФП

Этихад Премьер-Лига официально обвинила "Манчестер Сити" в нарушениях правил финансового фейр-плей.

Премьер-Лига открыла свое расследование в отношении "Сити" еще в марте 2019, в итоге установив, что с сезона 2009/10 по 2017/18 клуб с "Этихад" допустил свыше 100 нарушений.

Как следует из официального заявления, данные нарушения касаются отраженных в финансовой отчетности "Сити" доходов, деталей вознаграждений игроков и тренеров.

Теперь Премьер-Лига созывает независимую комиссию, которая с помощью закрытого процесса установит, действительно ли "горожане" нарушили правила ФФП.

В соответствии с регламентами "Сити" может грозить целый ряд санкций, включая снятие очков в Премьер-Лиге.

Напомним, в 2020 году "Сити" был на два года отстранен УЕФА от еврокубков за нарушения правил ФФП в период 2012-2016, однако Спортивный арбитражный суд затем оправдал "горожан".


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, финансы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 633

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  1. narcot 06.02.2023 14:13 # narcot
    это вам за беслатные байрактары



    Землетрясения в Турции не сбавляют обороты. На первом и втором видео разрушения зданий в Диярбакыре и Адане. На третьем видео журналисты и очевидцы бегут от разрушающегося здания также в Диярбакыре

    Местные СМИ сообщают, что землетрясения идут магнитудой в районе 7,7 баллов, подтверждена гибель 912 человек, больше 5 тысяч ранено

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  2. superperez101 06.02.2023 14:12 # superperez101
    залупси следующие

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  3. felix-the-cat 06.02.2023 14:08 # felix-the-cat
    Сука вот и попались)) пидорасы ебаные))) Как блювентус в шип и лишить трофеев) уебки думали вечно смогут наебывать ахахах

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  4. liverpyl 06.02.2023 14:03 # liverpyl
    рот клопа и тут пороботал

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  5. slash-lfc 06.02.2023 14:02 # slash-lfc
    КОРОЛИ опять обоссут помойную коррупционную FA!

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  6. electric 06.02.2023 14:02 # electric
    Оруууууууууууууууууууууууууууууу

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  7. slavaukraine 06.02.2023 14:00 # slavaukraine
    GECMIS OLSUN TURKIYE

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