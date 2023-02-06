Премьер-Лига обвинила "Сити" в нарушении правил ФФП
Премьер-Лига официально обвинила "Манчестер Сити" в нарушениях правил финансового фейр-плей.
Премьер-Лига открыла свое расследование в отношении "Сити" еще в марте 2019, в итоге установив, что с сезона 2009/10 по 2017/18 клуб с "Этихад" допустил свыше 100 нарушений.
Как следует из официального заявления, данные нарушения касаются отраженных в финансовой отчетности "Сити" доходов, деталей вознаграждений игроков и тренеров.
Теперь Премьер-Лига созывает независимую комиссию, которая с помощью закрытого процесса установит, действительно ли "горожане" нарушили правила ФФП.
В соответствии с регламентами "Сити" может грозить целый ряд санкций, включая снятие очков в Премьер-Лиге.
Напомним, в 2020 году "Сити" был на два года отстранен УЕФА от еврокубков за нарушения правил ФФП в период 2012-2016, однако Спортивный арбитражный суд затем оправдал "горожан".
06.02.2023 14:00
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это вам за беслатные байрактары
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рот клопа и тут пороботал
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КОРОЛИ опять обоссут помойную коррупционную FA!
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Оруууууууууууууууууууууууууууууу
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GECMIS OLSUN TURKIYE
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