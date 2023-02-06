"Галатасарай" хочет арендовать Коутиньо

Плеймейкер "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо получил предложение отправиться в "Галатасарай".

Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля, и "Галатасарай", как утверждает The Sun, хочет взять Коутиньо в аренду — возможно, с последующим выкупом.



Филиппе, выкупленный прошлым летом у "Барселоны" за 17 миллионов фунтов, является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Виллы" с зарплатой в 125,000 фунтов в неделю.



На эти деньги 30-летний бразилец не играет, до сих пор не совершив ни одного результативного действия в этом сезоне и отметившись только шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



В то же время "Галатасарай" стремится к своему первому чемпионскому титулу за последние четыре года и сейчас лидирует в турецком первенстве, на шесть очков опережая "Фенербахче".