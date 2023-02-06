"Саутгемптон" задумывается о смене главного тренера

"Саутгемптон" задумывается о расставании со своим главным тренером Натаном Джонсом.

Джонс взялся за работу в "Саутгемптоне" только в ноябре, сменив на тренерском мостике уволенного Ральф Хазенхюттля и получив контракт до 2026 года.



Однако при 49-летнем валлийце "святые" проиграли восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, оказавшись на самом дне турнирной таблицы.



По информации talkSPORT, Джонсом недовольны не только фанаты "Саутгемптона", но и некоторые игроки команды, и в данный момент клуб, потративший около 60 миллионов фунтов на трансферы летом, размышляет о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Натаном.