"Саутгемптон" задумывается о смене главного тренера
"Саутгемптон" задумывается о расставании со своим главным тренером Натаном Джонсом.
Джонс взялся за работу в "Саутгемптоне" только в ноябре, сменив на тренерском мостике уволенного Ральф Хазенхюттля и получив контракт до 2026 года.
Однако при 49-летнем валлийце "святые" проиграли восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, оказавшись на самом дне турнирной таблицы.
По информации talkSPORT, Джонсом недовольны не только фанаты "Саутгемптона", но и некоторые игроки команды, и в данный момент клуб, потративший около 60 миллионов фунтов на трансферы летом, размышляет о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Натаном.
06.02.2023 12:00
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