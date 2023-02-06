"Ливерпуль" готов продать Матипа летом
"Ливерпуль" будет готов выслушать предложения насчет защитника Жоэля Матипа грядущим летом.
Матип является одним из самых сбавивших игроков "Ливерпуля" в этом сезоне. Жоэль превратился в четвертый выбор Юргена Клоппа на позиции центрального защитника, однако из-за обилия травм главный тренер "красных" все равно вынужден доверять 31-летнему камерунцу.
Доверился Матипу Клопп и накануне против "Вулверхэмптона". Жоэль продемонстрировал удручающую игру в обороне, а "Ливерпуль" потерпел поражение 3:0.
Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" не собирается мириться с затяжным спадом Матипа и будет готов выслушать предложения других клубов насчет Жоэля.
Помимо Матипа, от контракта которого остается еще один полный год, "красные" также готовы избавиться от Натаниэля Филлипса.
06.02.2023 11:00
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Летом будет 32 года и одни год по контракту останется. За него максимум 5 млн дадут. Платить больше будет преступлением.
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