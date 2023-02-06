"Ливерпуль" готов продать Матипа летом

"Ливерпуль" будет готов выслушать предложения насчет защитника Жоэля Матипа грядущим летом.

Матип является одним из самых сбавивших игроков "Ливерпуля" в этом сезоне. Жоэль превратился в четвертый выбор Юргена Клоппа на позиции центрального защитника, однако из-за обилия травм главный тренер "красных" все равно вынужден доверять 31-летнему камерунцу.



Доверился Матипу Клопп и накануне против "Вулверхэмптона". Жоэль продемонстрировал удручающую игру в обороне, а "Ливерпуль" потерпел поражение 3:0.



Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" не собирается мириться с затяжным спадом Матипа и будет готов выслушать предложения других клубов насчет Жоэля.



Помимо Матипа, от контракта которого остается еще один полный год, "красные" также готовы избавиться от Натаниэля Филлипса.