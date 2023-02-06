"Ливерпуль" готов продать Матипа летом

Жоэль Матип "Ливерпуль" будет готов выслушать предложения насчет защитника Жоэля Матипа грядущим летом.

Матип является одним из самых сбавивших игроков "Ливерпуля" в этом сезоне. Жоэль превратился в четвертый выбор Юргена Клоппа на позиции центрального защитника, однако из-за обилия травм главный тренер "красных" все равно вынужден доверять 31-летнему камерунцу.

Доверился Матипу Клопп и накануне против "Вулверхэмптона". Жоэль продемонстрировал удручающую игру в обороне, а "Ливерпуль" потерпел поражение 3:0.

Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" не собирается мириться с затяжным спадом Матипа и будет готов выслушать предложения других клубов насчет Жоэля.

Помимо Матипа, от контракта которого остается еще один полный год, "красные" также готовы избавиться от Натаниэля Филлипса.


Метки Ливерпуль, Матип

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 11:00

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  1. suddenly 06.02.2023 11:27 # suddenly
    Летом будет 32 года и одни год по контракту останется. За него максимум 5 млн дадут. Платить больше будет преступлением.

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