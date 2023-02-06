"Челси" интересуется Луисом Энрике
"Челси" проявляет интерес к бывшему главному тренеру сборной Испании Луису Энрике.
"Челси" потратил колоссальное количество денег на укрепление состава за два последних трансферных окна, однако результаты "синих" при Грэме Поттере оставляют желать сильно лучшего.
В данный момент "Челси" занимает только девятое место в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от топ-4 и всерьез рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Как сообщает Daily Mail, если результаты в ближайшее время не улучшатся, "Челси" может обратиться к Энрике, который находится без работы после Чемпионата Мира в Катаре.
Для 52-летнего испанца это было бы возвращение в клубный футбол впервые с 2017 года, когда он тренировал "Барселону".
Добавим, интерес к Энрике также приписывают "Атлетико", который помышляет о расставании с Диего Симеоне.
06.02.2023 10:00
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Последние комментарии:
ууу.. так это еще на два года туда сюдэ продал купил дайте время
наайс
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Я согласен! Если Поттер не выдаст результатов к концу сезона то можно менять.
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