"Челси" интересуется Луисом Энрике

Луис Энрике "Челси" проявляет интерес к бывшему главному тренеру сборной Испании Луису Энрике.

"Челси" потратил колоссальное количество денег на укрепление состава за два последних трансферных окна, однако результаты "синих" при Грэме Поттере оставляют желать сильно лучшего.

В данный момент "Челси" занимает только девятое место в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от топ-4 и всерьез рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Как сообщает Daily Mail, если результаты в ближайшее время не улучшатся, "Челси" может обратиться к Энрике, который находится без работы после Чемпионата Мира в Катаре.

Для 52-летнего испанца это было бы возвращение в клубный футбол впервые с 2017 года, когда он тренировал "Барселону".

Добавим, интерес к Энрике также приписывают "Атлетико", который помышляет о расставании с Диего Симеоне.


Метки тренеры, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 06.02.2023 10:24 # breadpeat
    ууу.. так это еще на два года туда сюдэ продал купил дайте время
    наайс

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  2. chelsiukpro 06.02.2023 10:04 # chelsiukpro
    Я согласен! Если Поттер не выдаст результатов к концу сезона то можно менять.

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