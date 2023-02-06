"Челси" интересуется Луисом Энрике

"Челси" проявляет интерес к бывшему главному тренеру сборной Испании Луису Энрике.

"Челси" потратил колоссальное количество денег на укрепление состава за два последних трансферных окна, однако результаты "синих" при Грэме Поттере оставляют желать сильно лучшего.



В данный момент "Челси" занимает только девятое место в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от топ-4 и всерьез рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.



Как сообщает Daily Mail, если результаты в ближайшее время не улучшатся, "Челси" может обратиться к Энрике, который находится без работы после Чемпионата Мира в Катаре.



Для 52-летнего испанца это было бы возвращение в клубный футбол впервые с 2017 года, когда он тренировал "Барселону".



Добавим, интерес к Энрике также приписывают "Атлетико", который помышляет о расставании с Диего Симеоне.