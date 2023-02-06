"Арсенал" интересуется Митомой

"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Брайтона" Каору Митоме.

Только в прошлом месяце "Арсенал" приобрел у "Брайтона" вингера Леандро Троссарда за 27 миллионов фунтов, а также получил отказ на свое предложение в 70 млн. фунтов по полузащитнику "чаек" Мойсесу Кайседо.



Как сообщает talkSPORT, ссылаясь на трансферного гуру Фабрицио Романо, на радаре у "Арсенала" находится еще один игрок "Брайтона" в лице Митомы, который демонстрирует выдающийся футбол после паузы на Чемпионат Мира, забив пять голов во всех соревнованиях.



25-летний Митома, чей партнер по сборной Японии Такехиро Томиясу как раз выступает за "канониров", оценивается минимум в 35 млн. фунтов.



В 2021 году "Брайтон" приобрел Митому у японского "Кавасаки Фронтале" всего 2.7 млн. фунтов, поэтому Каору может стать очередным игроком, при продаже которого "чайки" сделают огромную прибыль.