"Арсенал" интересуется Митомой

Каору Митома "Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Брайтона" Каору Митоме.

Только в прошлом месяце "Арсенал" приобрел у "Брайтона" вингера Леандро Троссарда за 27 миллионов фунтов, а также получил отказ на свое предложение в 70 млн. фунтов по полузащитнику "чаек" Мойсесу Кайседо.

Как сообщает talkSPORT, ссылаясь на трансферного гуру Фабрицио Романо, на радаре у "Арсенала" находится еще один игрок "Брайтона" в лице Митомы, который демонстрирует выдающийся футбол после паузы на Чемпионат Мира, забив пять голов во всех соревнованиях.

25-летний Митома, чей партнер по сборной Японии Такехиро Томиясу как раз выступает за "канониров", оценивается минимум в 35 млн. фунтов.

В 2021 году "Брайтон" приобрел Митому у японского "Кавасаки Фронтале" всего 2.7 млн. фунтов, поэтому Каору может стать очередным игроком, при продаже которого "чайки" сделают огромную прибыль.


Метки Арсенал, Брайтон, Митома

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 808

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. easports 06.02.2023 09:52 # easports
    Лучше купите скаутов Брайтона сразу, вот где топари прячутся.

    (ответить)

  2. electric 06.02.2023 09:03 # electric
    Уймите уже этих ненасытных млять. Решили купить чемпионат...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: