"Лидс" задумывается о приглашении Корберана

Карлос Корберан "Лидс" рассматривает Карлоса Корберана из "Вест Бромвича" на замену своему главному тренеру Джесси Маршу.

В данный момент "Лидс" лишь по разнице мячей находится над зоной вылета Премьер-Лиги, не выиграв ни одного из семи последних матчей в чемпионате.

Угроза вылета из Премьер-Лиги наводит боссов клуба с "Элланд Роуд" на мысли о смене главного тренера, и Daily Mail стало известно, что "белые" задумываются о приглашении Корберана на место Марша.

Корберан заявил о себе, еще когда с "Хаддерсфилдом" достиг зоны плей-офф Чемпионшипа. После короткого и неудачного периода в "Олимпиакосе" Карлос восстановил свою репутацию работой в "Вест Бромвиче", который в этом сезоне сражается за выход в Премьер-Лигу.

Совсем недавно интерес к Корберану проявлял "Эвертон", однако в итоге "ириски" забраковали 39-летнего испанца из-за отсутствия опыта в Премьер-Лиге.

"Вест Бромвич" не хочет терять Корберана и даже готов предложить своему рулевому новый контракт, однако Карлосу будет сложно устоять перед предложением "Лидса", если оное ему, конечно, поступит.


Метки Вест Бромвич, Корберан, Лидс, Марш, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 149



Поиск: