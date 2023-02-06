"Лидс" задумывается о приглашении Корберана
"Лидс" рассматривает Карлоса Корберана из "Вест Бромвича" на замену своему главному тренеру Джесси Маршу.
В данный момент "Лидс" лишь по разнице мячей находится над зоной вылета Премьер-Лиги, не выиграв ни одного из семи последних матчей в чемпионате.
Угроза вылета из Премьер-Лиги наводит боссов клуба с "Элланд Роуд" на мысли о смене главного тренера, и Daily Mail стало известно, что "белые" задумываются о приглашении Корберана на место Марша.
Корберан заявил о себе, еще когда с "Хаддерсфилдом" достиг зоны плей-офф Чемпионшипа. После короткого и неудачного периода в "Олимпиакосе" Карлос восстановил свою репутацию работой в "Вест Бромвиче", который в этом сезоне сражается за выход в Премьер-Лигу.
Совсем недавно интерес к Корберану проявлял "Эвертон", однако в итоге "ириски" забраковали 39-летнего испанца из-за отсутствия опыта в Премьер-Лиге.
"Вест Бромвич" не хочет терять Корберана и даже готов предложить своему рулевому новый контракт, однако Карлосу будет сложно устоять перед предложением "Лидса", если оное ему, конечно, поступит.
06.02.2023 08:00
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