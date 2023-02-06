Давид Датро Фофана не переходит в "Галатасарай"
Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана не отправится в аренду с "Галатасарай".
Напомним, Фофана только в январе присоединился к "Челси", перебравшись из "Мольде" по сделке стоимостью 8-10 миллионов фунтов.
На днях в турецкой прессе появились слухи, что Давид Датро близок к переходу в "Галатасарай", для которого трансферное окно открыто до 8 февраля.
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что соответствующих переговоров не ведется, и 20-летний ивуариец проведет остаток сезона в "Челси".
Добавим, Фофана успел сыграть уже два матча за команду Грэма Поттера, включая яркое появление на замену в концовке дерби против "Фулхэма" в прошлую пятницу.
06.02.2023 07:00
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Обаму отправте в Турция. Как раз где он там отдихает...
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