Давид Датро Фофана не переходит в "Галатасарай"

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана не отправится в аренду с "Галатасарай".

Напомним, Фофана только в январе присоединился к "Челси", перебравшись из "Мольде" по сделке стоимостью 8-10 миллионов фунтов.



На днях в турецкой прессе появились слухи, что Давид Датро близок к переходу в "Галатасарай", для которого трансферное окно открыто до 8 февраля.



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что соответствующих переговоров не ведется, и 20-летний ивуариец проведет остаток сезона в "Челси".



Добавим, Фофана успел сыграть уже два матча за команду Грэма Поттера, включая яркое появление на замену в концовке дерби против "Фулхэма" в прошлую пятницу.