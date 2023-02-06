Каррагер: "Возможно, Холанд выбрал неправильный клуб"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что нападающий Эрлинг Холанд ошибся с выбором клуба, когда переходил в "Манчестер Сити" прошлым летом.

Холанд остается лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги, однако Эрлингу не удалось отличиться в проигранном "Сити" матче против "Тоттенхэма" в воскресенье (1:0).



Более того, в этом матче Холанд не нанес ни одного удара и не совершил ни одного касания в чужой штрафной, и это наводит Каррагера на мысли о том, что футбол "горожан" просто не подходит Эрлингу.



"Думаю, мы увидели только 60 процентов от Эрлинга Холанда".



"Мне вспоминается матч против "Вест Хэма", когда за спиной у защитников возникало пространство, и он проникал в это пространство. Я знаю, что так бывает не каждый раз, учитывая стиль игры "Сити". Он приехал из лиги, где играют в контратакующий футбол, в лигу, где игра идет без центра поля. Там (в Бундеслиге) мы видели его взрывную скорость — здесь мы этого не наблюдаем".



"Возможно, он выбрал неправильный клуб, чтобы раскрыться в нем полностью".



"Мы видим не все, что умеет Холанд. "Сити" забивает ровно столько голов, как в прошлом сезоне. Он забил 25 из них, но в целом у "Сити" такое же количество голов. Однако они пропускают больше, и теперь против них проще контратаковать. С Холандом в составе они стали меньше, стали меньшей командой. Это не его вина. "Сити" не играет без центра поля. Это не стиль Пепа Гвардиолы. Его игроки не обладают энергией или мощью, чтобы так играть. Они медленно начинают комбинации, прижимают соперника к штрафной и затем уже там играют".



"Когда они совершают потерю, то быстро возвращают себе мяч, и команда остается на месте. Холанд забил 25 голов в лиге, и многие из них он забил, врываясь в штрафную, но мы не видели весь его арсенал, потому что такова команда, в которую он перешел", — сообщил Каррагер Sky Sports.