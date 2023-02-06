Гвардиола: "Не можем думать о завоевании титула"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может думать о завоевании титула Премьер-Лиги.

В воскресенье "Сити" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Тоттенхэма", оставшись в пяти очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала".



Примечательно, что с момента открытия "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в 2019 году "горожане" проиграли все пять выездов сюда с учетом всех соревнований, не забив ни одного гола.



После такого поражения Гвардиола предпочитает думать о том, как стабилизировать игру и результаты, а не о погоне за лидером.



"Мы не в том положении, чтобы думать о завоевании титула. Наше положение обязывает нас думать о следующем матче, против "Астон Виллы". У нас есть одна неделя, мы хорошо подготовимся и сыграем в свою игру как можно лучше".



"Против "Тоттенхэма" подобное случалось с нами много раз. У "Тоттенхэма" великолепные состав, команда, тренер. Они наказывают тебя. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, я чувствую, что им не нужно много для победы над нами".



"В последние выезды сюда мы всякий раз монополизировали игру, находили свободное пространство и создавали моменты, но проигрывали. Они обладают большим мастерством, они хорошо переходят из обороны в атаку и хорошо исполняют стандарты, поэтому им много не надо для победы".



"Они заслуживают большой похвалы. Всякий раз у меня одинаковое чувство здесь. Это сложно", — сообщил Гвардиола Sky Sports.