Кейн — о своем рекорде: "Это замечательное ощущение"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился своими ощущениями от того, что стал лучшим бомбардиром клуба всех времен.

Именно Кейн своим единственным голом принес "Тоттенхэму" победу 1:0 над "Сити" в воскресенье.



Этот гол стал для Харри 200-м в рамках Премьер-Лиги за карьеру, а также рекордным 267-м за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований.



Отобрав у легендарного Джимми Гривза звание лучшего бомбардира "шпор" в истории, Кейн признался, что испытывает особенные ощущения.



"Сложно выразить это словами. Я так рад, что это случилось в победном матче".



"Мы упорно трудились, чтобы не пропустить. Было так особенно сделать это (установить рекорд) перед нашими фанатами. В последнюю пару недель было много разговоров об этом, и то, что это случилось в столь большом матче, делает это достижение еще более особенным".



"Это замечательное ощущение. Когда восемь или девять лет назад я начинал играть регулярно, то даже представить себе не мог, что забью 200 голов в Премьер-Лиге. У меня еще остается несколько лет в запасе, поэтому я надеюсь забить больше".



"Джимми Гривз — абсолютный герой, один из лучших нападающих, игравших в футбол, поэтому сравниться с ним было чем-то особенным. А уж обойти его — это момент огромной важности для меня", — сообщил Кейн Sky Sports.