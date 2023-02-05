Фас — лучший бомбардир "Ливерпуля" после паузы на ЧМ-2022

Ваут Фас Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-Лиге после паузы на Чемпионат Мира в Катаре является защитник Ваут Фас, который играет за "Лестер".

"Ливерпуль" неважно проводит этот сезон, и недавно защитник "красных" Энди Робертсон признал, что после возобновления сезона его команда стала играть только хуже.

Статистика подтверждает слова Робертсона. В рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" еще не одержал ни одной победы в 2023 году и забил только шесть голов в шести матчах с Boxing Day.

Примечательно, что прямо сейчас команда Юргена Клоппа не может забить в Премьер-Лиге уже более пяти часов игрового времени — с поражения 3:1 от "Брентфорда" в прошлом месяце.

После паузы на ЧМ-2022 никто из игроков "Ливерпуля" не забил больше одного гола, тогда как Дарвин Нуньес и вовсе не может отличиться в Премьер-Лиге с ноября, а новичок "красных" Коди Гакпо остается "сухим" после своего перехода в мерсисайдский клуб.

Спад, который переживает "Ливерпуль", хорошо подчеркивает и тот факт, что лучшим бомбардиром команды в этот период является Фас, который совершил два автогола в матче за "Лестер" против "красных" 30 декабря.


Метки Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига, статистика, Фас

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1004

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 05.02.2023 22:49 # chelsiukpro
    Клопп забил на колбасу! Теперь рекламирует пиво :)))

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  2. meshuggah 05.02.2023 22:17 # meshuggah
    Ахахах поздзалюпальное гакпо

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  3. keremet 05.02.2023 22:09 # keremet
    Это вам не это)

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  4. largo-winch 05.02.2023 22:07 # largo-winch
    А единственный гол в 2023 году забил Окслейд Чемберчлен
    Вот так!!!

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  5. hammersmith 05.02.2023 22:03 # hammersmith
    Пхахах

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  6. vagifspurs 05.02.2023 22:02 # vagifspurs
    Оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  7. bembo 05.02.2023 22:01 # bembo
    Орууууууууууу уееехееехееее

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