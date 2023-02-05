Фас — лучший бомбардир "Ливерпуля" после паузы на ЧМ-2022

Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-Лиге после паузы на Чемпионат Мира в Катаре является защитник Ваут Фас, который играет за "Лестер".

"Ливерпуль" неважно проводит этот сезон, и недавно защитник "красных" Энди Робертсон признал, что после возобновления сезона его команда стала играть только хуже.



Статистика подтверждает слова Робертсона. В рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" еще не одержал ни одной победы в 2023 году и забил только шесть голов в шести матчах с Boxing Day.



Примечательно, что прямо сейчас команда Юргена Клоппа не может забить в Премьер-Лиге уже более пяти часов игрового времени — с поражения 3:1 от "Брентфорда" в прошлом месяце.



После паузы на ЧМ-2022 никто из игроков "Ливерпуля" не забил больше одного гола, тогда как Дарвин Нуньес и вовсе не может отличиться в Премьер-Лиге с ноября, а новичок "красных" Коди Гакпо остается "сухим" после своего перехода в мерсисайдский клуб.



Спад, который переживает "Ливерпуль", хорошо подчеркивает и тот факт, что лучшим бомбардиром команды в этот период является Фас, который совершил два автогола в матче за "Лестер" против "красных" 30 декабря.