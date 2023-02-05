Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Сити" и стал лучшим бомбардиром клуба всех времен
Харри Кейн забил свой 200-й мяч в Премьер-Лиге и стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен (267 голов), обеспечив своей команде победу над "Манчестер Сити" — 1:0.
Стартовый состав "шпор" не изменился относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге. Новичок Педро Порро был назван среди запасных.
В старт "горожан" вернулись Натан Аке, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Хулиан Альварес, заменив Джона Стоунса, Эмерика Лапорта, Илкая Гюндогана и Кевина Де Брюйне.
Начало матча осталось за "Сити", который безраздельно владел мячом и нанес несколько ударов.
Однако первый же в матче удар "Тоттенхэма" оказался голевым. На 15-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг отобрал мяч у Родри вблизи чужой штрафной, вошел в площадку и покатил на Харри Кейна — 1:0.
Быстрый гол придал хозяевам уверенности. "Шпоры" действовали дерзко, тогда как у их соперника атакующая игра совсем затухла.
"Горожане" пришли в себя только ближе к перерыву. Родри ударом с границы штрафной площади размял Уго Льориса, а затем Рияд Махрез пробил в перекладину.
Второй тайм начался с момента Кейна, но Харри не попал по летящему мячу после заброса от Эмерсона Рояла.
После перерыва "Сити" атаковал неважно и принялся создавать моменты только после выхода на замену Де Брюйне. Например, дважды опасно бил Альварес, но в первом случае Эрик Дайер бедром отвел угрозу от своих ворот, а во втором случай Хулиан не попал в створ.
При этом гости продолжали проваливаться в обороне. Однажды Кейн продрался меж двух защитников и пробил, однако Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и выручил свою команду. Затем дальними ударами отметились Сон Хен Мин и Хейбьерг.
Концовка матча получилась довольно спокойной. "Сити" не переставал стремиться вперед и оказывал определенное давление, но особых проблем Льорису не доставлял.
На 87-й минуте Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку и оставил "шпор" вдесятером, но это не помогло "горожанам" избежать поражения.
"Сити" упустил возможность сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до двух очков. "Горожане" сыграли беззубо впереди и были слишком уязвимы в обороне. "Тоттенхэм" свою победу заслужил.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
05.02.2023 21:25
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05.02.2023 13:14 # удалить
mancityman
Я ебу русню
Всегда готов
Трахнуть пару русских свинопетухов
Да я русоё6 не говори
Лучше пидорашку подгони
И я ебу русню!!!
(ответить)
Ребята только про футбол здесь не получится ? Раньше адекватная дискуссия была в комментариях,а сейчас какая-то дичь не понятная. Михайло вроде за цензурой смотрел раньше я читатель этого сайта если не путаю больше 15ти лет.
(ответить)
Жестко евреи ссут на хохлонацистов конечно ахахахахха
П3дц 130 тыс хохлонациков рип
(ответить)
Миру мир долой войны, вагифчик выручает
(ответить)
выходит даже ссыкло пустил струю в лицо пыни и всем кацапам, посылая нахуй с переговорами))))
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Иншаллах эти заводы скоро будут работать во благо тюркской армии . Будем уничтожать ватников
(ответить)
WSJ: в Татарстане планируют открыть завод по производству усовершенстовованных иранских дронов
(ответить)
Сегодня ещё миланское дерби. Норм-норм.
(ответить)
Haaland does not make De Bruyne, Rodri, Cancelo, etc fall off a cliff in terms of form. Haaland does not make that back line a disaster full of players who aren’t good enough. Anyone blaming this solely on him does not know what they’re talking about
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=5bvyGIeKUAs
та да, все верно, хосеп любовнику аплку дарит, хуле говорить
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Не все пидарасы русские, но русские все пидарасы!
(ответить)
Если обратиться к вполне доступным архивным источникам и письменным материалам, картам того периода, в том числе и апеллировать к работам российских исследователей (Андреев, Левшин, Спасский, Красовский и т.д.), не Казахское ханство, а Российская империя аннексировала ряд северных земель Казахстана:
1) В 1752-1755 году в период окончательной фазы казахско-джунгарского противостояния Российская империя в одностороннем порядке выдвинула пограничную линию вглубь кочевий Северной части Казахского ханства до 250 верст. Тогда казахско-российская граница проходила в районе западнее г.Тары (северный город современной Омской области РФ, 532 км от г.Петропавловска) и чуть южнее Тобольска (город на территории Тюменской области, 516 км от Петропавловска). Все казахское население (кереи, аргыны и кыпчаки) были оттуда насильно выселены. Тогда Казахское ханство потеряло примерно территорию, равную площади современной Туркестанской области. Южная часть современной Курганской, Тюменской и Омской областей - эти древние кочевья наших предков. Если не верите: посмотрите приложенную российскую карту того времени (середина XVIII века): и увидите земли Казачьей Орды (то бишь Казахского ханства - авт.), которые постирались намного далеко, чем нынешняя российская-казахская граница. Граждане нашей страны имеют право спросить себя и Вас: «КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ИСКОННО КАЗАХСКИЕ ЗЕМЛИ ОКАЗАЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ». Но не Вы, господин Мединский!!!
2) В 1810-1822 годах в период преднамеренного ослабления Российской империей ханской власти в Казахстане в районе Новоилецкой крепости состоялась очередная аннексия северной части Казахского ханства. Тогда Казахское ханство потеряло почти 400 000 десятин наиболее плодородной земли. Все местное казахское население было оттуда выселено.
3) В 1835 году произошло очередное выдвижение российской пограничной линии в глубь северной части Казахстана. Тогда в северной части Казахстана казахи потеряли 4 млн 600 тысяч десятин наиболее плодородной земли, отошедшие к Оренбургской губернии и составившие почти четверть ее площади.
4) В первые годы советской власти северная часть Казахстана снова потеряла свои земли. К примеру, в 1930 году к России после долгих переговорных процессов отошла наиболее плодородная северо–восточная часть Омского уезда Акмолинской области. До 1893 года на территории вышеназванного уезда не было ни одного крестьянского поселения.
Украина, уверен ты сможешь . Пора развалить эту тюрьму независимых народов и уничтожить рабов по полной.
Я думаю в случае вашей победы, наши браття кавказцы и тюрки получат независимость, а мы казахи свои земли. Алга !
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Короче я разгадал этот тайный план. Бенет говорит, что Зе зассал.
ЗСУ складывает оружие, мир снимает санкции, 130к дохлых кацапов оживает, и 200к калекам отростают конечности, а нордстримы самовостанавливаются, Москва всплывает со дна моря)
Четко)
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Морской ёж интересные факты
https://www.youtube.com/watch?v=yPnPMPST16c
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цыганенок-юлик жалким образом все пытается свою обоссаную фразу про «будешь сосать?» завирусить на фупле, но это такая хуита что все похуй уже 3-й месяц или сколько там он это пишет
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в августе потери ЗСУ были около 450 000 трупами, в феврале цифра уменьшилась в три раза. Это как?))
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Уничтожение крепостных- главная цель не только НАТО, но и стран ЕАЭС.
Ингрия будет свободной
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Как всегда на Мансиси нельзя положиться, на них можно только положить.
МЮ вперде!!!!1
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Миру мир!
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Остановитесь, хохлоскот, вас утилизируют
Турецкое издание со ссылкой на операционные данные разведки Израиля от 14 января раскрывает ужасные размеры потерь украинской армии:
Украина: свыше 157 000 убитых военнослужащих; 234 000 ранены.
234 Погибших - военные инструкторы НАТО (США и Великобритания);
2458 Погибших - солдаты НАТО (Германия, Польша, Литва и т.д.);
Россия: 18 480 погибших военнослужащих.
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