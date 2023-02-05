Кейн принес "Тоттенхэму" победу над "Сити" и стал лучшим бомбардиром клуба всех времен

Харри Кейн забил свой 200-й мяч в Премьер-Лиге и стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен (267 голов), обеспечив своей команде победу над "Манчестер Сити" — 1:0.

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге. Новичок Педро Порро был назван среди запасных.



В старт "горожан" вернулись Натан Аке, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Хулиан Альварес, заменив Джона Стоунса, Эмерика Лапорта, Илкая Гюндогана и Кевина Де Брюйне.



Начало матча осталось за "Сити", который безраздельно владел мячом и нанес несколько ударов.



Однако первый же в матче удар "Тоттенхэма" оказался голевым. На 15-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг отобрал мяч у Родри вблизи чужой штрафной, вошел в площадку и покатил на Харри Кейна — 1:0.



Быстрый гол придал хозяевам уверенности. "Шпоры" действовали дерзко, тогда как у их соперника атакующая игра совсем затухла.



"Горожане" пришли в себя только ближе к перерыву. Родри ударом с границы штрафной площади размял Уго Льориса, а затем Рияд Махрез пробил в перекладину.



Второй тайм начался с момента Кейна, но Харри не попал по летящему мячу после заброса от Эмерсона Рояла.



После перерыва "Сити" атаковал неважно и принялся создавать моменты только после выхода на замену Де Брюйне. Например, дважды опасно бил Альварес, но в первом случае Эрик Дайер бедром отвел угрозу от своих ворот, а во втором случай Хулиан не попал в створ.



При этом гости продолжали проваливаться в обороне. Однажды Кейн продрался меж двух защитников и пробил, однако Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и выручил свою команду. Затем дальними ударами отметились Сон Хен Мин и Хейбьерг.



Концовка матча получилась довольно спокойной. "Сити" не переставал стремиться вперед и оказывал определенное давление, но особых проблем Льорису не доставлял.



На 87-й минуте Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку и оставил "шпор" вдесятером, но это не помогло "горожанам" избежать поражения.



"Сити" упустил возможность сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до двух очков. "Горожане" сыграли беззубо впереди и были слишком уязвимы в обороне. "Тоттенхэм" свою победу заслужил.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче