Босс "Баварии" сомневается, что его клуб будет выкупать Канселу

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич усомнился в том, что его клуб будет выкупать защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Бавария" арендовала Канселу у "Сити" с опцией выкупа за 70 миллионов евро (63 млн. фунтов).



Салихамиджич сразу признает, что эта сумма является неподъемной для "Баварии", и постоянный трансфер 28-летнего португальца будет возможен, только если "горожане" снизят цену.



"После того, как трансфер был оформлен, мы вспомнили о том, как долго охотились за Жоау. Мы следили за ним более четырех лет, но либо эта позиция была занята, либо у нас не было на него денег".



"Мы ничего не утаиваем. Сложно представить, что мы заплатим такого рода сумму в ближайшие годы. Если все стороны этого захотят, то можно представить, что мы придем к общему решению. Жоау знаем, что мы мечтали о нем годами", — сообщил Салихамиджич Bild am Sonntag.