Начинается сбор предложений о покупке "Юнайтед"

На следующей неделе начнется сбор официальных предложений о покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, еще в ноябре семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", объявило о своей готовности продать клуб с "Олд Траффорд".



Глэйзеры наняли американский инвестиционный банк Raine Group, который в прошлом году осуществил продажу "Челси" и который на следующей неделе начинает процедуру сбора заявок от потенциальных покупателей "Юнайтед".



Как сообщает Daily Mail, Глэйзеры надеются привлечь предложения свыше 4 миллиардов фунтов. В идеале американское семейство хотело бы выручить 6-8 млрд. фунтов, несмотря на то, что капитализация их клуба в соответствии с котировками акций на фондовой бирже Нью-Йорка составляет только 3 млрд. фунтов.



Фаворитом на покупку "Юнайтед" может считаться британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Также приобрести "красных дьяволов" хотят инвесторы из Соединенных Штатов, Ближнего Востока и Азии.