Кампуш обвинил "Челси" в сорвавшемся трансфере Зийеша
Советник ПСЖ Луиш Кампуш обвинил "Челси" в сорвавшемся трансфере вингера Хакима Зийеша.
В заключительный день зимнего трансферного окна ПСЖ собирался взять Зийеша в аренду до конца сезона 2022/23.
Кампуш подтверждает информацию о том, что Хаким хотел присоединиться к парижанам. Однако "Челси" сорвал сделку, пропуская телефонные звонки и несколько раз подряд неправильно оформив документы.
"Игрок был уже у нас, мы обо всем договорились. Но, как и в случае со всеми трансферами, тебе нужно, чтобы все три стороны наши общий язык".
"В данном случае все устраивало ПСЖ, все устраивало Зийеша. К сожалению, не все устраивало последнюю сторону", — цитирует Кампуша Daily Mail.
05.02.2023 19:00
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Зажались по выкупу Зиеша ПСЖ вот и результат! Потому Челси просто в аренду и не отдал. Так что некуй теперь вспоминать и обижатся!
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