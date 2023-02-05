Кампуш обвинил "Челси" в сорвавшемся трансфере Зийеша

Советник ПСЖ Луиш Кампуш обвинил "Челси" в сорвавшемся трансфере вингера Хакима Зийеша.

В заключительный день зимнего трансферного окна ПСЖ собирался взять Зийеша в аренду до конца сезона 2022/23.



Кампуш подтверждает информацию о том, что Хаким хотел присоединиться к парижанам. Однако "Челси" сорвал сделку, пропуская телефонные звонки и несколько раз подряд неправильно оформив документы.



"Игрок был уже у нас, мы обо всем договорились. Но, как и в случае со всеми трансферами, тебе нужно, чтобы все три стороны наши общий язык".



"В данном случае все устраивало ПСЖ, все устраивало Зийеша. К сожалению, не все устраивало последнюю сторону", — цитирует Кампуша Daily Mail.