Кампуш обвинил "Челси" в сорвавшемся трансфере Зийеша

Хаким Зийеш Советник ПСЖ Луиш Кампуш обвинил "Челси" в сорвавшемся трансфере вингера Хакима Зийеша.

В заключительный день зимнего трансферного окна ПСЖ собирался взять Зийеша в аренду до конца сезона 2022/23.

Кампуш подтверждает информацию о том, что Хаким хотел присоединиться к парижанам. Однако "Челси" сорвал сделку, пропуская телефонные звонки и несколько раз подряд неправильно оформив документы.

"Игрок был уже у нас, мы обо всем договорились. Но, как и в случае со всеми трансферами, тебе нужно, чтобы все три стороны наши общий язык".

"В данном случае все устраивало ПСЖ, все устраивало Зийеша. К сожалению, не все устраивало последнюю сторону", — цитирует Кампуша Daily Mail.


Метки Зийеш, Кампуш, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 19:00

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  1. chelsiukpro 05.02.2023 19:07 # chelsiukpro
    Зажались по выкупу Зиеша ПСЖ вот и результат! Потому Челси просто в аренду и не отдал. Так что некуй теперь вспоминать и обижатся!

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