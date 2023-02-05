Де Хеа уверен в новом контракте с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выразил уверенность, что переговоры о его новом контракте закончатся "по-хорошему".

За почти 12 лет в "Юнайтед" Де Хеа сыграл 517 матчей, однако контракт Давида истекает уже в конце этого сезона.



Согласно слухам, "Юнайтед" готов продлить сотрудничество с 32-летним испанцем, только если тот согласится на значительное понижение зарплаты.



После победы 2:1 над "Кристал Пэлас" накануне Де Хеа дал понять, что видит свое будущее в Манчестере.



"Мы все еще разговариваем. Уверен, это закончится по-хорошему".



"Я пережил очень тяжелые моменты с этим клубом. Теперь я получаю больше удовольствия. Это замечательно. У команды отличный дух, здесь отличная атмосфера. Каждый мыслит в одном ключе и играет в одном ключе".



"У нас хороший тренер и хорошие игроки с опытом. Игроки хотят принимать мяч и хорошо его разыгрывают. У нас есть все слагаемые".



"Каждый сражается до конца. Замечательно наблюдать за игрой этой команды, и мы играем хорошо. Мы набрали отличный ход", — цитирует Де Хеа BBC.