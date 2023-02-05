Переговоры "Челси" и Маунта о новом контракте находятся в тупике

Мейсон Маунт Переговоры между "Челси" и полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте находятся в тупике.

В данный момент у Маунта остается только один полный год по действующему контракту с "Челси", где он является одним из самых низкооплачиваемых игроков в первой команде со своей зарплатой в 80,000 фунтов в неделю.

Как утверждает Daily Mail, 24-летний англичанин уже отклонил одно предложение "синих" о новом контракте и требует утроить свою текущую зарплату.

"Челси" оказался не готов удовлетворить требования своего воспитанника. Разногласия сторон велики, и в данный момент диалог приостановлен.

"Челси" и Маунт все еще планируют возобновить переговоры, однако с появлением на "Стэмфорд Бридж" Энцо Фернандеса у Мейсона появились опасения насчет своего места в команде.

Таким образом, у клуба и игрока существуют обоюдные сомнения насчет продления сотрудничества, и будущее Маунта может стать предметом интенсивных спекуляций грядущим летом.


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 17:00

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  1. slash-lfc 05.02.2023 17:23 # slash-lfc
    240к дохуя для Маунтенка. За 150к в колбасу надо оформлять, спасать карьеру

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