Агбонлахор: "Каземиро следовало арестовать"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро заслуживал ареста за грубость в матче против "Кристал Пэлас".

Накануне Каземиро получил прямую красную карточку в победном для "Юнайтед" матче (2:1) за то, что двумя руками схватил полузащитника "Пэлас" Уилла Хьюза за горло.



По мнению Агбонлахора, таким вещам не место в футболе, и Каземиро заслуживает строгого наказания, помимо своей трехматчевой дисквалификации.



"Каземиро возомнил себя Бруком Леснаром со времен UFC".



"Его следовало арестовать за то, как он душил Уилла Хьюза. Позже, в Match of the Day, это увидят дети. Увидят, как Каземиро душит оппонента".



"Это не хоккей на льду в Америке, где тебе могут вломить во время матча. Это футбол, и мы не хотим видеть таких вещей".



"Манчестер Юнайтед" нужно принять дисциплинарные меры в отношении Каземиро", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.