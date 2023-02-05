Агбонлахор: "Каземиро следовало арестовать"

Каземиро Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро заслуживал ареста за грубость в матче против "Кристал Пэлас".

Накануне Каземиро получил прямую красную карточку в победном для "Юнайтед" матче (2:1) за то, что двумя руками схватил полузащитника "Пэлас" Уилла Хьюза за горло.

По мнению Агбонлахора, таким вещам не место в футболе, и Каземиро заслуживает строгого наказания, помимо своей трехматчевой дисквалификации.

"Каземиро возомнил себя Бруком Леснаром со времен UFC".

"Его следовало арестовать за то, как он душил Уилла Хьюза. Позже, в Match of the Day, это увидят дети. Увидят, как Каземиро душит оппонента".

"Это не хоккей на льду в Америке, где тебе могут вломить во время матча. Это футбол, и мы не хотим видеть таких вещей".

"Манчестер Юнайтед" нужно принять дисциплинарные меры в отношении Каземиро", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Каземиро, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 16:00

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  1. electric 05.02.2023 16:10 # electric
    Что-то многовато насильников в мочестере нынче.

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  2. justnick 05.02.2023 16:09 # justnick
    Да пошел ты на хуй

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