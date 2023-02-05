Кулусевски потребовал от "Тоттенхэма" улучшить игру в больших матчах

Деян Кулусевски Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски потребовал от своей команды улучшить свою игру в больших матчах.

В этом сезоне "Тоттенхэм" очень неудачно играет против своих прямых конкурентов, дважды уступив "Арсеналу", а также "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю".

Только в прошлом месяце "шпоры" уступили "Манчестер Сити" со счетом 4:2, хотя после первого тайма вели 0:2, и в преддверии второй в сезоне встречи с "горожанами" Кулусевски обратился к партнерам к команде с призывом.

"Во всех больших матчах этого сезона мы были недостаточно хороши. Поэтому мы пятые. Речь о больших матчах, но мы должны начать побеждать в них, потому что это отражается на таблице".

"Если мы выиграем этот матч, это придаст нам импульс, и это именно то, в чем мы нуждаемся. Впереди самые важные месяцы сезона. И сейчас настало время ускориться. Мы просто ждем возможности сделать заявление с помощью большой победы", — цитирует Кулусевски Daily Mail.


Метки Кулусевски, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 15:00

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  1. redwhitegun 05.02.2023 15:18 # redwhitegun
    Хорошо хоть эти одумались после матчей с Арсеналом, не то что Эвертон)

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