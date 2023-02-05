Кулусевски потребовал от "Тоттенхэма" улучшить игру в больших матчах
Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски потребовал от своей команды улучшить свою игру в больших матчах.
В этом сезоне "Тоттенхэм" очень неудачно играет против своих прямых конкурентов, дважды уступив "Арсеналу", а также "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю".
Только в прошлом месяце "шпоры" уступили "Манчестер Сити" со счетом 4:2, хотя после первого тайма вели 0:2, и в преддверии второй в сезоне встречи с "горожанами" Кулусевски обратился к партнерам к команде с призывом.
"Во всех больших матчах этого сезона мы были недостаточно хороши. Поэтому мы пятые. Речь о больших матчах, но мы должны начать побеждать в них, потому что это отражается на таблице".
"Если мы выиграем этот матч, это придаст нам импульс, и это именно то, в чем мы нуждаемся. Впереди самые важные месяцы сезона. И сейчас настало время ускориться. Мы просто ждем возможности сделать заявление с помощью большой победы", — цитирует Кулусевски Daily Mail.
05.02.2023 15:00
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Хорошо хоть эти одумались после матчей с Арсеналом, не то что Эвертон)
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