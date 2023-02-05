Иско ждет предложения от "Эвертона"

Бывший плеймейкер "Реала" Иско находится в ожидании предложения от "Эвертона".

Напомним, "Эвертон" не совершил ни одного приобретения в зимнее трансферное окно, несмотря на удручающее положение команды в Премьер-Лиге.



Однако одного новичка "ириски" все еще могут получить. Дело в том, что Иско является свободным агентом после ухода из "Севильи" в декабре и может перебраться в новый клуб вне сроков трансферного окна.



Как сообщает Liverpool Echo, "Эвертон" заинтересован в приглашении Иско, который ранее в своей карьере провел девять лет в "Реале".



Однако в борьбе за 30-летнего испанца "ириски" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Ювентуса".