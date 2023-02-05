Иско ждет предложения от "Эвертона"
Бывший плеймейкер "Реала" Иско находится в ожидании предложения от "Эвертона".
Напомним, "Эвертон" не совершил ни одного приобретения в зимнее трансферное окно, несмотря на удручающее положение команды в Премьер-Лиге.
Однако одного новичка "ириски" все еще могут получить. Дело в том, что Иско является свободным агентом после ухода из "Севильи" в декабре и может перебраться в новый клуб вне сроков трансферного окна.
Как сообщает Liverpool Echo, "Эвертон" заинтересован в приглашении Иско, который ранее в своей карьере провел девять лет в "Реале".
Однако в борьбе за 30-летнего испанца "ириски" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Ювентуса".
05.02.2023 14:00
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