"Сити" увеличит зарплату Льюиса в пять раз

Рико Льюис "Манчестер Сити" собирается увеличить зарплату правого защитника Рико Льюиса в пять раза.

18-летний Льюис стремительно ворвался в планы главного тренера "Сити" Хоесепа Гвардиолы в этом сезоне, сыграв уже 15 матчей.

В том числе стремительный прогресс Рико, который находится в системе "горожан" с восьми лет, позволил Гвардиоле отпустить Жоау Канселу в "Баварию" в январе.

Как сообщает Daily Star, теперь "Сити" собирается наградить Льюиса новым контрактом, который увеличит зарплату Рико с текущих 5,000 до 25,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Star.


Метки контракты, Льюис, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. closer 05.02.2023 13:30 # closer
    Что 5, что 25 копейки

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  2. true-manc 05.02.2023 13:05 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. kipeloff89 05.02.2023 13:03 # kipeloff89
    Так в четыре или в пять?

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  4. mancityman 05.02.2023 13:02 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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