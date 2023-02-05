"Сити" увеличит зарплату Льюиса в пять раз
"Манчестер Сити" собирается увеличить зарплату правого защитника Рико Льюиса в пять раза.
18-летний Льюис стремительно ворвался в планы главного тренера "Сити" Хоесепа Гвардиолы в этом сезоне, сыграв уже 15 матчей.
В том числе стремительный прогресс Рико, который находится в системе "горожан" с восьми лет, позволил Гвардиоле отпустить Жоау Канселу в "Баварию" в январе.
Как сообщает Daily Star, теперь "Сити" собирается наградить Льюиса новым контрактом, который увеличит зарплату Рико с текущих 5,000 до 25,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Star.
05.02.2023 13:00
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Что 5, что 25 копейки
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КОРОЛИ!!!
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Так в четыре или в пять?
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КОРОЛИ!!!
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