"Сити" увеличит зарплату Льюиса в пять раз

"Манчестер Сити" собирается увеличить зарплату правого защитника Рико Льюиса в пять раза.

18-летний Льюис стремительно ворвался в планы главного тренера "Сити" Хоесепа Гвардиолы в этом сезоне, сыграв уже 15 матчей.



В том числе стремительный прогресс Рико, который находится в системе "горожан" с восьми лет, позволил Гвардиоле отпустить Жоау Канселу в "Баварию" в январе.



Как сообщает Daily Star, теперь "Сити" собирается наградить Льюиса новым контрактом, который увеличит зарплату Рико с текущих 5,000 до 25,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Star.