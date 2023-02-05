"Челси" хочет наградить Галлахера новым контрактом

"Челси" хочет наградить полузащитника Конора Галлахера новым контрактом на улучшенных условиях за преданность клубу.

Забив восемь голов в 34 матчах Премьер-Лиги за "Кристал Пэлас" в прошлом сезоне на правах аренды, летом Галлахер вернулся, чтобы попытаться заиграть в родном "Челси".



В этом сезоне Конору явно не хватает игровой практики, и с приходом из "Бенфики" Энцо Фернандеса его ситуация может только усугубиться.



Галлахер мог уйти из "Челси" на исходе января, когда его хотели заполучить "Ньюкасл" и "Эвертон", однако Конор предпочел остаться и сражаться за место в команде Грэма Поттера.



И хотя действующий контракт Галлахера истекает только в 2025 году, теперь "синие" хотят наградить своего воспитанника новой сделкой, утверждает The Sun.



22-летний англичанин может рассчитывать, что новый контракт увеличит его текущую зарплату в 50,000 фунтов в неделю.