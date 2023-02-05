Директор ПСВ "гордится", что продал Гакпо в "Ливерпуль"

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что испытывает гордость от продажи вингера Коди Гакпо в "Ливерпуль".

Гакпо стал единственным приобретением "Ливерпуля" в январе, перебравшись в английский клуб по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов плюс бонусы.



Брандс испытывает двойственные чувства из-за ухода Гакпо и Нони Мадуэке, который достался "Челси", однако для ПСВ продажа звезд является необходимостью.



"Ты рад, что на время смог облегчить финансовое бремя. Но как футбольному человеку тебе больно от того, что ты лишился двух своих лучших игроков. Это сочетание присутствует всегда. Я горжусь, что Коди отправился в клуб вроде "Ливерпуля".



"Также тебе слегка больно от этого. Мы знали, что у нас есть необходимость поправить свое финансовое положение. Мы предвидели это", — цитирует Брандса Liverpool Echo.