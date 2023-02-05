Моуриньо все ближе к уходу из "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо все больше разочарован своей ситуацией в итальянском клубе, помышляя о возвращении в "Челси".

Активность своего клуба на трансферном рынке всегда имела большое значение для Моуриньо, и как раз в этом "Рома" сильно подводит Жозе.



Прошлым летом "Рома" потратила на трансферы смешные по меркам Премьер-Лиги 7 миллионов фунтов, также подписав пять игроков свободными агентами, включая Пауло Дибалу, Джорджиньо Вейналдума и Неманью Матича, свободными агентами.



Порадовать Моуриньо в январе "Рома" также не смогла, лишь арендовав защитника "Лидса" Диего Льоренте. В результате Жозе остался без реального усиления на вторую половину сезона.



"Я могу уйти еще в декабре и не сделал этого", — признался на днях Моуриньо.



Как утверждают Daily Mail и Daily Mirror, отношения Моуриньо и "Ромы" продолжают ухудшаться, что в конце концов может привести к уходу Жозе.



Более того, Моуриньо уже помышляет о своем третьем периоде в "Челси", который сейчас обитает в середине таблицы и выиграл лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, что раскачивает кресло под нынешним наставником "синих" Грэмом Поттером.



Вернувшись в "Челси", 60-летний португалец смог бы получить мощную поддержку нового владельца клуба Тодда Бели и — благодаря своему имени и достижениям — стал бы магнитом для новых игроков.