Моуриньо все ближе к уходу из "Ромы"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо все больше разочарован своей ситуацией в итальянском клубе, помышляя о возвращении в "Челси".

Активность своего клуба на трансферном рынке всегда имела большое значение для Моуриньо, и как раз в этом "Рома" сильно подводит Жозе.

Прошлым летом "Рома" потратила на трансферы смешные по меркам Премьер-Лиги 7 миллионов фунтов, также подписав пять игроков свободными агентами, включая Пауло Дибалу, Джорджиньо Вейналдума и Неманью Матича, свободными агентами.

Порадовать Моуриньо в январе "Рома" также не смогла, лишь арендовав защитника "Лидса" Диего Льоренте. В результате Жозе остался без реального усиления на вторую половину сезона.

"Я могу уйти еще в декабре и не сделал этого", — признался на днях Моуриньо.

Как утверждают Daily Mail и Daily Mirror, отношения Моуриньо и "Ромы" продолжают ухудшаться, что в конце концов может привести к уходу Жозе.

Более того, Моуриньо уже помышляет о своем третьем периоде в "Челси", который сейчас обитает в середине таблицы и выиграл лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, что раскачивает кресло под нынешним наставником "синих" Грэмом Поттером.

Вернувшись в "Челси", 60-летний португалец смог бы получить мощную поддержку нового владельца клуба Тодда Бели и — благодаря своему имени и достижениям — стал бы магнитом для новых игроков.


Метки Моуриньо, Рома, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. justnick 05.02.2023 10:42 # justnick
    Не попадут в зону ЛЧ по итогам сезона.

    Наверное, Мауру обещали более амбициозный проект, а теперь - тоттенхем по римски

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  2. chelsiukpro 05.02.2023 10:05 # chelsiukpro
    Не очень пойму его. Усиление всё равно не плохое получил да и на 3 месте в сериале! В чём проблема? Или скучает по Челси и топовым покупкам от Бэлли...

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