Глэйзеры не будут гасить долг МЮ при продаже клуба

Глэйзеры Семейство Глэйзеров планирует оставить на "Манчестер Юнайтед" долг в полмиллиарда фунтов при продаже клуба.

Ожидается, что в середине этого месяца Глэйзеры завершат сбор предложений от потенциальных покупателей "Юнайтед".

Глэйзеры оценивают клуб с "Олд Траффорд" в 6 млрд. фунтов и намерены избавиться от актива, которым они владеют с 2005 года, как можно скорее.

В мае 2005 Глэйзеры покупали "Юнайтед" за 790 млн. фунтов преимущественно на заемные деньги, переложив долг в 550 млн. на клуб. Впоследствии американское семейство стало также выводить деньги из "красных дьяволов" через дивиденды и погашение акций.

Свежий финансовый отчет "Юнайтед" показывает, что к настоящему моменту "дьяволам" удалось сократить свой долг только на 35 млн. фунтов — до 515 млн. фунтов.

Как утверждает Daily Mirror, этот долг — а также вопрос с реконструкцией "Олд Траффорд" — станет головной болью нового владельца, потому что Глэйзеры, несмотря на колоссальную прибыль от сделки, не собираются его гасить.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2023 09:00

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  1. gary47 05.02.2023 10:04 # gary47
    Тут конечно должны быть вопросы к правительствам Великобритании и существующим законам. Вряд ли подобные фокусы можно было бы провернуть в Германии или Франции.

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  2. chelsiukpro 05.02.2023 10:02 # chelsiukpro
    Молодцы умеют делать деньги! Были миллионеры стали миллиордеры!

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  3. hammersmith 05.02.2023 09:53 # hammersmith
    Респект

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  4. closer 05.02.2023 09:02 # closer
    Пакостники

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