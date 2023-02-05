Глэйзеры не будут гасить долг МЮ при продаже клуба
Семейство Глэйзеров планирует оставить на "Манчестер Юнайтед" долг в полмиллиарда фунтов при продаже клуба.
Ожидается, что в середине этого месяца Глэйзеры завершат сбор предложений от потенциальных покупателей "Юнайтед".
Глэйзеры оценивают клуб с "Олд Траффорд" в 6 млрд. фунтов и намерены избавиться от актива, которым они владеют с 2005 года, как можно скорее.
В мае 2005 Глэйзеры покупали "Юнайтед" за 790 млн. фунтов преимущественно на заемные деньги, переложив долг в 550 млн. на клуб. Впоследствии американское семейство стало также выводить деньги из "красных дьяволов" через дивиденды и погашение акций.
Свежий финансовый отчет "Юнайтед" показывает, что к настоящему моменту "дьяволам" удалось сократить свой долг только на 35 млн. фунтов — до 515 млн. фунтов.
Как утверждает Daily Mirror, этот долг — а также вопрос с реконструкцией "Олд Траффорд" — станет головной болью нового владельца, потому что Глэйзеры, несмотря на колоссальную прибыль от сделки, не собираются его гасить.
05.02.2023 09:00
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Тут конечно должны быть вопросы к правительствам Великобритании и существующим законам. Вряд ли подобные фокусы можно было бы провернуть в Германии или Франции.
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Молодцы умеют делать деньги! Были миллионеры стали миллиордеры!
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Респект
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Пакостники
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