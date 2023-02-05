Мойес: "Если Райс уйдет, это будет британский трансферный рекорд"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его полузащитник Деклан Райс покинет клуб только за "британский трансферный рекорд".

24-летний Райс выдающимся образом провел матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу и помог "молотобойцам" набрать ценное очко (1:1).



Деклан считается целью номер один "Арсенала" на грядущее лето, и ранее ходили слухи, что "канониры" надеются заполучить игрока сборной Англии примерно за 60 миллионов фунтов.



Однако Мойес предупреждает, что "Арсеналу" и другим заинтересованным в Райсе клубам придется раскошелиться более чем на 107 млн. фунтов, за которые "Челси" едва приобрел Энцо Фернандеса.



"Я не знаю, нужно ли мне произносить какие-либо слова. Думаю, вы сами все видели. Думаю, он проявил себя игроком топ-уровня в первом тайме, он правда это сделал, показав так много всего".



"Несомненно, Деклан станет игроком топ-уровня. Несомненно, это будет британский трансферный рекорд, если он когда-либо покинет "Вест Хэм", — цитирует Мойеса The Independent.