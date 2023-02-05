Гвардиола: "Кейн — один из лучших нападающих, что я когда-либо видел"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался в своих симпатиях к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Симпатии Гвардиолы к Кейну не являются большим секретом — летом 2021 Хосеп, по собственному признанию, сделал несколько предложений о покупке Харри.



Спустя год после той саги Гвардиола обзавелся Эрлингом Холандом, однако Хосеп продолжает считать Кейна бомбардиром топ-уровня, даже без трофеев.



"Конечно, мы крайне довольны Эрлингом, и я думаю, "Тоттенхэм" крайне доволен Харри Кейном".



"Он исключительный игрок, об этом говорит его результативность и — еще больше, чем голы — его мастерство. То, что они не выиграли ни трофея, не означает, что он не является хорошим игроком. Думаю, он доказал это".



"Харри Кейн остается одним из лучших нападающих, что я когда-либо видел в своей жизни", — цитирует Гвардиолу The Independent.