22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 февраля, двумя поединками завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В рамках Премьер-Лиги"Ноттингем Форест" потерпел только два поражения в 10 последних матчах и ни одного в 2023 году (2 победы, 2 ничьи). После возвращения в элиту в 2020 году "Лидс" выиграл все пять выездных поединков против новичков высшего дивизиона с общим счетом 14:3. "Белые" не знают побед уже в 12 выездах к "лесникам" в рамках высшего дивизиона (7 ничьих, 5 поражений).



"Форест" может устроить дебюты для Кейлора Наваса, Фелипе и Андре Айю. Райан Йетс все еще болеет.



Нападающий "Лидса" Родриго пропустит два месяца с травмой лодыжки. Робин Кох дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек. Новичок Уэстон Маккенни рвется в бой. Крисенсио Саммервилл, Лиам Купер, Тайлер Адамс и Паскаль Стрейк решили свои проблемы со здоровьем, но Стюарт Даллас и Адам Форшоу все еще лечатся.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Над "Тоттенхэмом" нависла угроза впервые с сентября 2008 проиграть три домашних матчах Премьер-Лиги подряд. "Манчестер Сити" может впервые в этом сезоне оформить три победы кряду в чемпионате. "Горожане" проиграли все четыре последних выезда к "шпорам" в рамках внутренних соревнований, не забив ни одного гола.



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте, вероятно, пропустит этот матч, потому что восстанавливается после операции по удалению желчного пузыря. Педро Порро находится в ожидании своего дебюта. Ришарлисон решил свои проблем с задней поверхностью бедра. Лукасу Моуре нужны тренировки, прежде чем он сможет играть.



Защитник "Сити" Джон Стоунс пропустит около месяца с повреждением задней поверхности бедра. Фил Фоден должен залечить свою стопу.