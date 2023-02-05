Агент Асенсио летит на переговоры с "Арсеналом"

На предстоящей неделе агент полузащитника "Реала" Марко Асенсио прилетит в Лондон на переговоры с "Арсеналом".

Действующий контракт Асенсио по-прежнему истекает в конце этого сезона, а "Реал" собирается подождать до марта или апреля, прежде чем решит, предлагать Марко новую сделку или нет.



27-летний испанец не собирается сидеть сложа руки это время и уже активно изучает варианты продолжения карьеры за пределами "Сантьяго Бернабеу".



По информации Daily Mirror, главный тренер "Арсенала" Микель Артета является большим поклонником таланта Асенсио и в ближайшие дни проведет очную встречу с агентом своего соотечественника.



В "Реале" или другом месте, куда Асенсио переберется грядущим летом, Марко ожидает получить контракт на четыре года с увеличенной относительно текущих 118,000 фунтов в неделю зарплатой.



Добавим, в этом сезоне Асенсио забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в рамках Ла Лиги и Лиги Чемпионов.