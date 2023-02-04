Артета по ошибке поздравил "Бернли" с победой над "Арсеналом"
После поражения 1:0 от "Эвертона" главный тренер "Арсенала" Микель Артета ошибочно поздравил с победой "Бернли".
Дебют бывшего наставника "Бернли" Шона Дайча в "Эвертоне" пришелся на домашний матч против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", и "ириски" показали очень достойный футбол, добыв важные три очка.
Единственный гол в матче на "Гудисон Парк" забил Джеймс Тарковски, воспользовавшись подачей углового Дуайтом Макнилом. Оба этих игрока в прошлом выступали у Дайча в "Бернли", поэтому на мгновение Артета забыл, кто противостоял его команде.
"Нужно отдать должное "Бернли". Думаю, они сыграли очень хороший матч, они завели толпу, и они заслужили эти поздравления".
"Они действовали таким образом, что постоянно ломали нашу игру, они были так напористы".
"Каждый каз, когда мяч в воздухе, в дуэлях и при стандартах ты должен быть очень хорош, надежен и не выключаться из игры. Сегодня мы были недостаточно хороши в этом", — цитирует Артету talkSPORT.
04.02.2023 23:00
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