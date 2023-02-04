Артета по ошибке поздравил "Бернли" с победой над "Арсеналом"

После поражения 1:0 от "Эвертона" главный тренер "Арсенала" Микель Артета ошибочно поздравил с победой "Бернли".

Дебют бывшего наставника "Бернли" Шона Дайча в "Эвертоне" пришелся на домашний матч против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", и "ириски" показали очень достойный футбол, добыв важные три очка.



Единственный гол в матче на "Гудисон Парк" забил Джеймс Тарковски, воспользовавшись подачей углового Дуайтом Макнилом. Оба этих игрока в прошлом выступали у Дайча в "Бернли", поэтому на мгновение Артета забыл, кто противостоял его команде.



"Нужно отдать должное "Бернли". Думаю, они сыграли очень хороший матч, они завели толпу, и они заслужили эти поздравления".



"Они действовали таким образом, что постоянно ломали нашу игру, они были так напористы".



"Каждый каз, когда мяч в воздухе, в дуэлях и при стандартах ты должен быть очень хорош, надежен и не выключаться из игры. Сегодня мы были недостаточно хороши в этом", — цитирует Артету talkSPORT.