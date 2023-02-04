Тен Хаг пожаловался на непоследовательность рефери

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пожаловался на непоследовательность судейских решений после победы 2:1 над "Кристал Пэлас".

"Юнайтед" значительно усложнил концовку домашнего матча против "Пэлас", оставшись вдесятером после удаления Каземиро. Бразильский полузащитник "красных дьяволов" схлопотал прямую красную карточку за то, что схватил Уилла Хьюза за горло.



Тен Хаг не оспаривает удаление Каземиро, но указывает на то, что некоторым другим игрокам подобного рода грубость сходит с рук — например нападающему "Рединга" Энди Кэрроллу, который отправил полузащитника "Юнайтед" Кристиана Эриксена в лазарет на три месяца.



"Каземиро пересек черту, вы сами это видели".



"Однако я недоволен непоследовательностью судейства. Не только в этом матче, но также против Пэлас" (на выезде), когда Мартинеса ударили локтем. А затем на прошлой неделе в случае с Эриксеном (против "Рединга" в Кубке Англии)".



"Многие другие игроки пересекли черту, включая некоторых из "Кристал Пэлас". VAR не вмешивалась в случаях с ними", — цитирует Тен Хага Evening Standard.