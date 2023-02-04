Клопп: "Я не могу объяснить это"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не может объяснить провальную игру своей команды в обороне против "Вулверхэмптона".

К 12-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Молинью" "Ливерпуль" умудрился пропустить уже дважды, чем крайне осложнил свою ситуацию.



Во втором тайме "красные" показывали очень неплохой футбол, но третий гол их добил — 3:0. Клопп затрудняется объяснить, почему так происходит, и указывает на то, что его команда сыграла противоположным образом, нежели он просил.



"Нам непривычно пропускать быстрые голы, но то, каким образом мы пропустили их сегодня, неприемлемо. Если вы посмотрите на матч в целом, то моментами мы играли выдающимся образом, не забивая. Это была хорошая игра для выездного матча, но мы не забили. Третий гол я уже не считаю, потому что то был первый раз, когда они пересекли центральную линию поля во втором тайме. Что касается двух других голов, то это было ужасное начало матча".



"Ты не облегчаешь свою жизнь в такие моменты. Мы были пассивны при первых двух голах. Мы лишь хотели быть компактными и активными, но были компактными и пассивными. Я не могу объяснить это. Зачем нам играть таким образом? Но они все равно играли".



"Нашей обороне не хватает лидеров, но это не первая моя попытка объяснить. Я правда думаю, что мы могли и должны были сыграть лучше. Мы должны лучше действовать в таких ситуациях, чтобы нам не приходилось отыгрываться. Мы недостаточно хорошо завершали свои атаки, нам не хватало последнего паса. Временами мы играли в хорошем темпе, но мы поставили себя в сложное положение из-за этих двух голов".



"Будет лучше, если мы изменим это. 100 процентов. У меня нет слов. Мне жаль", — сообщил Клопп BBC.