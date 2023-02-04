МЮ вдесятером отстоял победу против "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" вдесятером удержал победный счет в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:1.

По сравнению с матчем Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую среду в стартовый состав "Юнайтед" вернулись Давид Де Хеа и Маркус Рэшфорд, заменив Тома Хитона и Алехандро Гарначо.



Наставник "орлов" Патрик Виейра обновил стартовый состав своей команды с помощью Натаниэля Клайна, Уилла Хьюза и Майкла Олисе, заменивших Джоэла Уорда, Эберечи Эзе и Уилфрида Заху.



Матч на "Олд Траффорд" начался с назначения пенальти в ворота "Пэлас". Хьюз инстинктивно сыграл рукой после передачи Рэшфорда с левого фланга, и Бруну Фернандеш в свойственной себе манере реализовал 11-метровый — 1:0.



На 13-й минуте Ваут Вегхорст едва не удвоил преимущество своей команды, однако Висенте Гуаита совершил зрелищный сейв после удара голландца головой.



"Юнайтед" продолжил искать второй гол, создав еще несколько моментов. Гости были заперты на своей половине поля, но ближе к перерыву осмелели и однажды даже смогли побеспокоить Де Хеа.



В начале второго тайма "дьяволы" не имели явных моментов, а "Пэлас" глубоко оборонялся. Однако на 62-й минуте защитники "орлов" просто бросили Рэшфорда, который практически с границы вратарской замкнул прострел Люка Шоу с левого края штрафной — 2:0.



Ничего не предвещало беды для "Юнайтед", однако небольшая стычка игроков обеих команд обернулась красной карточкой Каземиро на 70-й минуте. Бразилец был наказан за попытку придушить Хьюза.



"Пэлас" встрепенулся. На 75-й минуте Де Хеа спас свою команду после удара головой Марка Гехи. Был назначен еще один угловой, после розыгрыша которого Джеффри Шлюп с близкого расстояния подправил мяч в ворота после неточного выстрела Шейка Дукуре — 2:1.



Концовка матча вышла чрезвычайно тяжелой для "дьяволов", однако при помощи вышедших на замену Харри Магуайра и Виктора Линделефа им удалось удержать победу.



"Юнайтед" забил два гола и полностью контролировал игру, однако удаление Каземиро перевернуло все вверх тормашками. Тем не менее, "дьяволы" все равно были лучшей командой в этом матче, и их победа является заслуженной.



"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче