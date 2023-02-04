"Волки" загрызли "Ливерпуль"

"Ливерпуль" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Вулверхэмптона", показав беспомощную игру в обороне.

В стартовом составе "волков" дебютировал Крейг Доусон. Также появились с первых минут Райан Аит-Нури, Пабло Сарабия и Матеус Кунья.



В старт "красных" вернулись Жоэль Матип и Дарвин Нуньес.



Своим мощным началом хозяева "Молинью" застали соперника врасплох. Удар Куньи был отражен Алиссоном, Сарабия не попал в створ сам, но на четвертой минуте мяч все-таки оказался в воротах "Ливерпуля", срикошетив от Матипа после прострела Хвана Хи Чхана — 1:0.



Но это было только полбеды для гостей. На 12-й минуте "Вулверхэмптон" разыграл стандартное положение, и хотя удар Макса Килмена был заблокирован, мяч затем отскочил к Доусону, который расстрелял ворота — 2:0.



Вскоре "красные" пришли в себя и принялись атаковать. Дарвин Нуньес проверил на бдительность голкипера "волков" Жозе Са, а Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд по воротам не попали.



При этом "Ливерпуль" продолжал нервничать в обороне, оставляя сопернику шансы сделать счет разгромным.



Юрген Клопп не стал делать замен в перерыве, но гости преобразились и стали оказывать серьезное давление на чужие ворота. Хозяева не помышляли даже о контратаках.



Однако постепенно натиск "красных" ослабел, и "Вулверхэмптон" этим воспользовался на 71-й минуте. Адама Траоре с правого края штрафной сделал пас в центр на ворвавшегося в эту зону Рубена Невеша, который подхватил мяч, добрался до границы вратарской и поразил цель — 3:0.



На этом игра практически закончилась. Гости не оставляли попыток забить гол престижа, но делали это больше для вида, да и могли пропустить еще.



"Ливерпуль" позволил самой малозабивающей команде дивизиона поразить ворота Алиссона дважды к 12-й минуте, и этого многое говорит о состоянии игры "красных" в обороне. "Вулверхэмптон" полностью заслужил эти три очка.



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче