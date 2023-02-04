"Волки" загрызли "Ливерпуль"

Рубен Невеш "Ливерпуль" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Вулверхэмптона", показав беспомощную игру в обороне.

В стартовом составе "волков" дебютировал Крейг Доусон. Также появились с первых минут Райан Аит-Нури, Пабло Сарабия и Матеус Кунья.

В старт "красных" вернулись Жоэль Матип и Дарвин Нуньес.

Своим мощным началом хозяева "Молинью" застали соперника врасплох. Удар Куньи был отражен Алиссоном, Сарабия не попал в створ сам, но на четвертой минуте мяч все-таки оказался в воротах "Ливерпуля", срикошетив от Матипа после прострела Хвана Хи Чхана — 1:0.

Но это было только полбеды для гостей. На 12-й минуте "Вулверхэмптон" разыграл стандартное положение, и хотя удар Макса Килмена был заблокирован, мяч затем отскочил к Доусону, который расстрелял ворота — 2:0.

Вскоре "красные" пришли в себя и принялись атаковать. Дарвин Нуньес проверил на бдительность голкипера "волков" Жозе Са, а Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд по воротам не попали.

При этом "Ливерпуль" продолжал нервничать в обороне, оставляя сопернику шансы сделать счет разгромным.

Юрген Клопп не стал делать замен в перерыве, но гости преобразились и стали оказывать серьезное давление на чужие ворота. Хозяева не помышляли даже о контратаках.

Однако постепенно натиск "красных" ослабел, и "Вулверхэмптон" этим воспользовался на 71-й минуте. Адама Траоре с правого края штрафной сделал пас в центр на ворвавшегося в эту зону Рубена Невеша, который подхватил мяч, добрался до границы вратарской и поразил цель — 3:0.

На этом игра практически закончилась. Гости не оставляли попыток забить гол престижа, но делали это больше для вида, да и могли пропустить еще.

"Ливерпуль" позволил самой малозабивающей команде дивизиона поразить ворота Алиссона дважды к 12-й минуте, и этого многое говорит о состоянии игры "красных" в обороне. "Вулверхэмптон" полностью заслужил эти три очка.

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2023 19:55

Количество просмотров Просмотров: 983

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 04.02.2023 20:20 # kukuruzko
    переиграли Клоппа вчистую

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  2. xah 04.02.2023 20:09 # xah
    Мда мда мда

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  3. hachidlo 04.02.2023 20:08 # hachidlo
    Ливерпуль уже как старый пенс-импотент. Чет хочет, пыхтит, а всё никак не получается. Купить бы виагры ему, да денег нет. Последнюю пенсию спустили на хуй-пойми-что. Уже и Чулче говорит: "браток, ну вот тебе лига конференции, как утешительный подарок", а лфк всё пыхтит, пыхтит, но никак не может с колен встать.

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  4. chelsea88 04.02.2023 20:06 # chelsea88
    Ну проиграли и ладно, с кем не бывает.

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  5. liverputin 04.02.2023 20:06 # liverputin
    Ливерпуль как так(((

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  6. takernotagiver 04.02.2023 20:06 # takernotagiver
    Ну если вернется ДЖота и Диас и Ливерпуль будет так же блекло играть, то руководству стоит призадуматься о смене тренера

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  7. sausage 04.02.2023 20:04 # sausage
    А вообще, впору включать заезженную пластинку пенсов "на этот сезон уже похуй, а вот в следующем..."

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  8. idel 04.02.2023 20:04 # idel
    Наконец полноценно вернулись в свой законный статус.
    Как говорит Пилоян: россия, путин, ливерпуль. И он абсолютно прав.

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  9. sausage 04.02.2023 20:03 # sausage
    Как подобает настоящим джентльменам, пропустили пенсионеров- инвалидов вперёд. Ливерпулю ничего не стоит, а у тех праздник.

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  10. heyoung 04.02.2023 20:03 # heyoung
    Выражение "обоссали" больше подходит

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  11. hammersmith 04.02.2023 20:01 # hammersmith
    загрызли бля пхахаха))

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  12. largo-winch 04.02.2023 20:01 # largo-winch
    Уахаххааххахахаахахаха

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  13. mcferson 04.02.2023 20:01 # mcferson
    Всех скузеров с возвращением в 2012й!

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  14. electric 04.02.2023 20:00 # electric
    Ахахахахаххахааххахахахахаха

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