"Волки" загрызли "Ливерпуль"
"Ливерпуль" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Вулверхэмптона", показав беспомощную игру в обороне.
В стартовом составе "волков" дебютировал Крейг Доусон. Также появились с первых минут Райан Аит-Нури, Пабло Сарабия и Матеус Кунья.
В старт "красных" вернулись Жоэль Матип и Дарвин Нуньес.
Своим мощным началом хозяева "Молинью" застали соперника врасплох. Удар Куньи был отражен Алиссоном, Сарабия не попал в створ сам, но на четвертой минуте мяч все-таки оказался в воротах "Ливерпуля", срикошетив от Матипа после прострела Хвана Хи Чхана — 1:0.
Но это было только полбеды для гостей. На 12-й минуте "Вулверхэмптон" разыграл стандартное положение, и хотя удар Макса Килмена был заблокирован, мяч затем отскочил к Доусону, который расстрелял ворота — 2:0.
Вскоре "красные" пришли в себя и принялись атаковать. Дарвин Нуньес проверил на бдительность голкипера "волков" Жозе Са, а Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд по воротам не попали.
При этом "Ливерпуль" продолжал нервничать в обороне, оставляя сопернику шансы сделать счет разгромным.
Юрген Клопп не стал делать замен в перерыве, но гости преобразились и стали оказывать серьезное давление на чужие ворота. Хозяева не помышляли даже о контратаках.
Однако постепенно натиск "красных" ослабел, и "Вулверхэмптон" этим воспользовался на 71-й минуте. Адама Траоре с правого края штрафной сделал пас в центр на ворвавшегося в эту зону Рубена Невеша, который подхватил мяч, добрался до границы вратарской и поразил цель — 3:0.
На этом игра практически закончилась. Гости не оставляли попыток забить гол престижа, но делали это больше для вида, да и могли пропустить еще.
"Ливерпуль" позволил самой малозабивающей команде дивизиона поразить ворота Алиссона дважды к 12-й минуте, и этого многое говорит о состоянии игры "красных" в обороне. "Вулверхэмптон" полностью заслужил эти три очка.
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.02.2023 19:55
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Последние комментарии:
переиграли Клоппа вчистую
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Мда мда мда
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Ливерпуль уже как старый пенс-импотент. Чет хочет, пыхтит, а всё никак не получается. Купить бы виагры ему, да денег нет. Последнюю пенсию спустили на хуй-пойми-что. Уже и Чулче говорит: "браток, ну вот тебе лига конференции, как утешительный подарок", а лфк всё пыхтит, пыхтит, но никак не может с колен встать.
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Ну проиграли и ладно, с кем не бывает.
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Ливерпуль как так(((
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Ну если вернется ДЖота и Диас и Ливерпуль будет так же блекло играть, то руководству стоит призадуматься о смене тренера
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А вообще, впору включать заезженную пластинку пенсов "на этот сезон уже похуй, а вот в следующем..."
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Наконец полноценно вернулись в свой законный статус.
Как говорит Пилоян: россия, путин, ливерпуль. И он абсолютно прав.
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Как подобает настоящим джентльменам, пропустили пенсионеров- инвалидов вперёд. Ливерпулю ничего не стоит, а у тех праздник.
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Выражение "обоссали" больше подходит
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загрызли бля пхахаха))
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Уахаххааххахахаахахаха
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Всех скузеров с возвращением в 2012й!
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Ахахахахаххахааххахахахахаха
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