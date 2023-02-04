Артета: "Сегодня я люблю своих игроков гораздо больше"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поддержал свою команду после поражения 1:0 от "Эвертона".

Несмотря на более чем двукратное преимущество по владению мячом, "Арсенал" не смог испортить дебют Шона Дайча на тренерском мостике "Эвертона".



После финального свистка Артета не стал копаться в недочетах своей команды, лишь отметив плохую реализацию. Микель все равно гордится "канонирами".



"Сегодня я люблю их гораздо больше, чем за неделю до этого или месяц назад. Легко быть добрыи, когда они побеждают и играют хорошо. Я по-прежнему горжусь всеми этими парнями, они заслуживают, чтобы я оставался добрым. Этот путь не будет легким. Это будет непросто, но мы должны трудиться и играть гораздо лучше, чем сегодня".



"Мы много владели мячом и создали много моментов, но нам не хватало нацеленности и качества возле чужих ворот. Затем мы пропустили, а соперник замедлил игру, и у нас возникли проблемы. Они делают это с каждой командой благодаря своему росту и физической мощи. Если ты хочешь контролировать игру против них, ты должен контролировать эти их сильные качества", — сообщил Артета BT Sport.