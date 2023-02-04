Артета: "Сегодня я люблю своих игроков гораздо больше"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поддержал свою команду после поражения 1:0 от "Эвертона".
Несмотря на более чем двукратное преимущество по владению мячом, "Арсенал" не смог испортить дебют Шона Дайча на тренерском мостике "Эвертона".
После финального свистка Артета не стал копаться в недочетах своей команды, лишь отметив плохую реализацию. Микель все равно гордится "канонирами".
"Сегодня я люблю их гораздо больше, чем за неделю до этого или месяц назад. Легко быть добрыи, когда они побеждают и играют хорошо. Я по-прежнему горжусь всеми этими парнями, они заслуживают, чтобы я оставался добрым. Этот путь не будет легким. Это будет непросто, но мы должны трудиться и играть гораздо лучше, чем сегодня".
"Мы много владели мячом и создали много моментов, но нам не хватало нацеленности и качества возле чужих ворот. Затем мы пропустили, а соперник замедлил игру, и у нас возникли проблемы. Они делают это с каждой командой благодаря своему росту и физической мощи. Если ты хочешь контролировать игру против них, ты должен контролировать эти их сильные качества", — сообщил Артета BT Sport.
04.02.2023 19:00
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Вот в такие моменты и закаливаются чемпионы. Главное не принимать близко к сердцу проигрыш и дальше ебашить
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Фублеать педик.
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ментально все правильно, но технически игра команды была отвратной, моментов не было вообще, мартинелли и нкетия просто пустые звенья, а зинченко ака гений разрезающих линий просто ни о чем распасовщик поперек
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ортета пассивный ггунер, понятно
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