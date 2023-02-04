Гринвуд готов уехать в Китай

Нападающий Мейсон Гринвуд готов отправиться за рубеж, если ему не удастся возобновить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе с Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании и избиении своей бывшей девушки, однако "Юнайтед" не стал сразу восстанавливать отстраненного игрока, решив сперва провести внутреннее расследование.



Как утверждает The Sun со ссылкой на близкий к Гринвуду источник, Мейсон "неохотно" принял это решение и теперь ждет вердикта своего клуба, с которым у него остается два с половиной года по контракту.



Вместе с тем у Гринвуда уже есть запасной план. Мейсон опасается, что ни в "Юнайтед", ни в другом английском клубе фанаты не дадут ему спокойной жизни после случившегося.



Поэтому 21-летний англичанин открыт к идее отправиться за рубеж и своим приоритетным направлением рассматривает Китай — если, конечно, там ему будут хорошо платить.