"Юнайтед" планирует продать шесть игроков летом

Скотт Мактоминей и Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" планирует выставить на трансфер шесть игроков первой команды грядущим летом.

Свой трансферный бюджет на этот сезон "Юнайтед" полностью исчерпал еще прошлым летом, в результате чего в январе был вынужден ограничиться арендой Ваута Вегхорста.

При этом у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага большие планы на грядущее летом, и чтобы расширить свои возможности, "красные дьяволы" собираются продать ряд имеющихся игроков.

По информации Daily Mirror, Тен Хаг готов избавиться от капитана Харри Магуайра, Антони Мартиаля, Скотта Мактоминея, Донни Ван де Бека и находящихся сейчас в аренде Алекса Теллеса и Эриком Байи.

Вырученные деньги "Юнайтед" планирует направить на покупку нападающего, центрального защитника и динамичного полузащитника.


Метки Байи, Ван де Бек, Магуайр, Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Теллес

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. bad-crew 04.02.2023 17:56 # bad-crew
    Что-то сильно сомневаюсь насчет Мактома, да и Маги тоже.

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  2. mancunia-planet 04.02.2023 17:28 # mancunia-planet
    Отлично.

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  3. suddenly 04.02.2023 17:18 # suddenly
    За них всех сотку выручат и кого они купят на эти деньги?

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