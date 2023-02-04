О'Хара считает пятое место потолком для "Ливерпуля" в этом сезоне
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара уверен, что этот сезон "Ливерпуль" завершит за пределами топ-4 Премьер-Лиги.
Прямо сейчас "Ливерпуль" занимает только девятое место в Премьер-Лиге, находясь в 10 очках от зоны Лиги Чемпионов.
О'Хара уже не ждет, что "красные" совершат рывок. По мнению Джейми, состав команды Юргена Клоппа нуждается в кардинальном обновлении.
"Думаю, топ-4 вне досягаемости для них в этом сезоне — им столь многого не хватает. Знаете, мы продолжаем ждать, что "Ливерпуль" вот-вот прорвет, потому что они по-прежнему обладают игроками топ-уровня".
"Но они просто утратили остроту в своей игре. Они утратили веру в себя и темп, которыми славились так много лет. Теперь соперникам удается давать им бой".
"Думаю, они просто недостаточно хороши в полузащите, и им нужно как можно скорее приобрести ряд игроков топ-уровня, чтобы помочь им преодолеть это. Некоторые из имеющихся уже не те, что прежде".
"Думаю, это будет тяжелый сезон для них. Я не думаю, что они завоюют трофей в этом сезоне. Даже если они финишируют пятыми, это будет чудом для них", — сообщил О'Хара talkSPORT.
04.02.2023 16:00
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