Клопп не связывает спад Салаха с новым контрактом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что спад нападающего Мо Салаха не связан с подписанием нового контракта.

30-летний Салах забил лишь один гол за "Ливерпуль" в семи последних матчах с учетом всех соревнований. Как и вся команда, Мохамед переживает серьезный спад.



В прошлом сезоне Салах разделил "Золотую бутсу" Премьер-Лиги и Соном Хен Мином из "Тоттенхэма", забив 23 гола, тогда как в 19 матчах этой кампании Мохамед отличился только семь раз.



Некоторые болельщики связывают спад Салаха с новым роскошным контрактом, который Мохамед заключил прошлым летом. Однако Клопп, который незадолго до этого сам продлил сотрудничество с "Ливерпулем", отвергает эту теорию.



"Настрой и тому подобные вещи никогда не будут проблемой для Мо. Мо — спортсмен мирового уровня, он первый приезжает и последний уезжает, он упорно тренируется и все такое".



"Сейчас он не забивает, и я думаю, есть люди, которые думают: "Почему они дали Клоппу новый контракт?" Так устроен наш мир, и это совершенно нормально. Если мы временами не оправдываем ожиданий, то есть критика, и это не проблема".



"Вы можете ставить под сомнения характер, знания, умения, у вас есть право на все, но невозможно забить столько голов, как забил Мо, не являясь выдающимся футболистом мирового уровня".



"Конечно, были моменты, которые бы в прошлом сезоне Мо реализовал. Как в матче против "Брайтона" — обычно это 100 процентов был бы гол. Вы думаете, что это как-то связано с контрактом или вроде того, но это просто неправда", — цитирует Клоппа talkSPORT.