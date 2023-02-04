Обамеянг улетел отдыхать в Милан

Вместо матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг улетел на отдых в Милан.

Напомним, Обамеянг был исключен из заявки "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов, а также не принял участия в дерби против "Фулхэма" (0:0) накануне.



Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что Обамеянгу просто "не повезло", заверив, что рассчитывает на 33-летнего габонца в остатке сезона.



Однако Evening Standard утверждает, что теперь будущее Обамеянга в лондонском клубе находится под большим вопросом. Прямо сейчас Пьер-Эмерик находится отдыхает с семьей в Милане, что стало известно из инстаграма брата футболиста.



Проблема в том, что в этом сезоне Обамеянг уже заигран за "Челси" и "Барселону", поэтому Пьер-Эмерик не мог перейти в другой европейский клуб в зимнее трансферное окно. Теперь африканец может рассмотреть какой-нибудь экзотический вариант для продолжения карьеры или дождаться окончания сезона.