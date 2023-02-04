Артета уверен, что Жоржиньо не повторит судьбу Виллиана

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что полузащитник Жоржиньо не повторит судьбу Давида Луиса и Виллиана, которые тоже прибыли к "канонирам" из "Челси".

В последние годы трансферы между "Челси" и "Арсеналом" не являются редкостью, однако в большинстве случаев успешными их не назовешь.



Например, упомянутые Луис и Виллиан оказывались бледной тенью тех игроков, которыми они были в "Челси", однако Артета уверен, что с купленным за 12 миллионов фунтов Жоржиньо это не повторится.



"Каждый раз, когда ты подписываешь игрока, это вызывает дебаты".



"Возможно, у них нет опыта. Возможно, они слишком молоды. Возможно, он не так хорошо известен или вроде того. У нас есть свои критерии, и мы проделали большую работу за кулисами, поэтому мы точно понимали, игрок какого профиля нам был нужен".



"Это футбол. К сожалению, ты не всегда оказываешься прав, но мы потрудились изо всех сил, чтобы этот трансфер сработал. Уверен, он будет хорош", — цитирует Артету Evening Standard.