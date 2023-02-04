Гордона могут посадить в тюрьму

Энтони Гордон Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон может сесть в тюрьму за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав.

Едва успев перебраться в "Ньюкасл" из "Эвертона" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, в минувший понедельник Гордон был лишен водительских прав на шесть месяцев.

Это стало наказанием для 21-летнего англичанина, который дважды отказался раскрыть личность водителя, управлявшего его автомобилем.

Всего лишь пару дней спустя, в среду, Гордон был замечен за рулем своего черного Mercedes G-Wagon стоимостью 100,000 фунтов. На соседнем сидении находилась подружка Энтони.

В соответствии с британскими законами Гордону может грозить тюрьма сроком до шести месяцев за подобное правонарушение, сообщает The Sun.


Метки Гордон, Ньюкасл, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2023 12:00

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  1. theo-zm 04.02.2023 12:58 # theo-zm
    Хорошие законы у них

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  2. suddenly 04.02.2023 12:28 # suddenly
    Форма Ньюкасла как раз похожа на тюремную робу.

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  3. ben-arfa 04.02.2023 12:28 # ben-arfa
    Очередной безмозглый брит в компанию к Грилишу, Баркли, Магуаеру и прочим.

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  4. exclusivefirst 04.02.2023 12:09 # exclusivefirst
    колхозан присядет

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