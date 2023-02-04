Гордона могут посадить в тюрьму
Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон может сесть в тюрьму за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав.
Едва успев перебраться в "Ньюкасл" из "Эвертона" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, в минувший понедельник Гордон был лишен водительских прав на шесть месяцев.
Это стало наказанием для 21-летнего англичанина, который дважды отказался раскрыть личность водителя, управлявшего его автомобилем.
Всего лишь пару дней спустя, в среду, Гордон был замечен за рулем своего черного Mercedes G-Wagon стоимостью 100,000 фунтов. На соседнем сидении находилась подружка Энтони.
В соответствии с британскими законами Гордону может грозить тюрьма сроком до шести месяцев за подобное правонарушение, сообщает The Sun.
04.02.2023 12:00
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